IND vs BAN 3rd T20I: नागपुर मैच के 'हीरो' दीपक चाहर ने रणजी ट्रॉफी के अपने डेब्यू मैच में ही किया था 'बड़ा धमाका...

रोहित शर्मा ने बताया, बांग्लादेश के किस बल्लेबाज का विकेट गिरने से मिली थी बड़ी राहत...

Deepak Chahar on #RanjiTrophy debut had figures of 8/10 in 7.3 overs against Hyderabad in Nov 2010#IndvBan #IndvsBan