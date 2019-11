कुछ ऐसे पाक‍िस्‍तानी तेज गेंदबाज नसीम शाह की उम्र का उड़ रहा मजाक, कैफ ने भी खोली पोल

कोलकाता में बनाया गया कल का शतक व‍िराट का इंटरनेशनल क्रिकेट में 70वां शतक है. इंटरनेशनल क्र‍िकेट में शतक के मामले में व‍िराट तीसरे स्‍थान पर हैं. सच‍िन तेंदुलकर (100 इंटरनेशनल शतक) और ऑस्‍ट्रेल‍िया के र‍िकी पोंट‍िंग (Ricky Ponting, 71 इंटरनेशनल शतक) ने ही उनसे ज्‍यादा शतक बनाए हैं. व‍िराट के नाम टेस्‍ट क्र‍िकेट में 27 और वनडे क्र‍िकेट में 43 शतक हैं. टी20 इंटरनेशनल में व‍िराट के नाम अभी कोई शतक नहीं है.

20th Test century as Captain of India

27th Test century of his career

70th International century

41st international century as captain (joint-most)

1st Indian to hit a century in day/night Test