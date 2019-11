IND vs BAN 2nd T20 Preview: बराबरी हासिल करने के टीम इंडिया के अभियान में बाधा बन सकता है चक्रवात 'महा'..

राजकोट:

India vs Bangladesh 2nd T20: क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप में एक बार फिर दबाव में आई टीम इंडिया गुरुवार को यहां बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच (India vs Bangladesh 2nd T20I) में जीत के साथ सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगा. दिल्ली में भीषण प्रदूषण के बावजूद पहला मैच खेला गया था. दूसरे मैच में पर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है (Maha Threat for 2nd T20). मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, चक्रवात ‘महा' 6 नवंबर की शाम या 7 नवंबर की सुबह गुजरात के तटीय इलाकों तक पहुंच सकता है. इसके कारण सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में भारी बारिश या तूफानी हवाएं चलने की आशंका है. भारत को रविवार को पहले टी20 मैच में सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में दूसरा मैच यदि बारिश की भेंट चढ़ा तो सीरीज में जीत की उसकी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी. तीसरा मैच जीतने की स्थिति में भी वह सीरीज बराबर ही कर पाएगा. दूसरी ओर, बांग्लादेश के लिए यह मैच सीरीज पर कब्जे का मौका होगा. मैच शाम सात बजे से शुरू होगा.