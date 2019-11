IND vs BAN T20: मुशफिकुर रहीम का कैच छोड़कर 'विलेन' बने Krunal Pandya, फैन बोले-'सस्ता जडेजा' नहीं चाहिए

पहले टी20 मैच में टीम इंडिया की हार के बाद फैंस बोले-MS धोनी को मिस किया..

मैच के बाद क्रुणाल पंड्या क्रिकेटप्रेमियों के निशाने पर रहे. उन्हें फैंस के गुस्से का शिकार होना पड़ा. क्रुणाल की इस बड़ी गलती को लेकर रोचक Memes भी सोशल मीडिया पर नजर आए. एक ट्वीट में लिखा गया-हमें सस्ता जडेजा नहीं चाहिए. संभवत: जडेजा से उनका आशय आलराउंडर से रहा होगा. वैसे क्रुणाल ने इस मैच में 8 गेंदों पर एक चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 15 रन (स्ट्राइक रेट 187.50) बनाए थे, लेकिन अहम क्षणों में कैच छोड़ने के कारण वे लोगों के निशाने पर आ गए. नजर डालते हैं कैच छूटने के बाद क्रुणाल पंड्या (Krunal Pandya) के खिलाफ सोशल मीडिया पर आए रिएक्शन और रोचक Memes पर..

#IndvsBan Krunal Pandya. Useless fellow. I was sitting in third row in East Stand today just behind where Krunal Pandya was standing. I had started celebrating when Rahim had played the slog sweep. I could not believe my eyes that Pandya dropped that catch. pic.twitter.com/Ug6nQfO1bQ