India Test Team: दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान, इस खिलाड़ी की अनदेखी पर प्रशंसक हैरान

विराट कोहली (कप्तान), मयंक अग्रवाल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे (उप-कप्तान), हनुमा विहारी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रिद्धिमान साहा, रविचंद्रन अश्विन, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह , ईशांत शर्मा और शुबमन गिल

सोशल मीडिया पर भारतीय टीम के चयन पर अच्छी खासी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, तो क्रिकेटप्रेमी इस बाद से हैरान हैं कि जोर-शोर से इन दिनों अभ्यास में जुटे स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को टीम से बाहर क्यों रखा गया है. उन्हें विंडीज दौरे से भी आराम दिया गया था.

#TeamIndia #BCCI - No place for Hardik Pandya in the Team for India vs South Africa Series? Wonder if he is not in test plans.

Expecting Rohit Sharma to open the innings alongside Mayank Agarwal with KL Rahul being dropped and R Ashwin to wreck havoc on spin friendly pitches.