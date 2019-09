IND vs WI 2nd Test: टीम इंडिया की नजरें वेस्टइंडीज के सफाए पर टिकीं..

जमैका:

Team India members attend the official team dinner at the Indian High Commissioner's residence in Jamaica pic.twitter.com/GhEnH3Lxqk — BCCI (@BCCI) August 29, 2019

रहाणे ने दूसरी पारी में शतक जमाया था और कप्तान विराट कोहली तथा हनुमा विहारी के साथ मजबूत साझेदारियां कर विंडीज के सामने मजबूत लक्ष्य रखा था. मेहमान टीम के तीन बल्लेबाजों को छोड़कर सभी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा था. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत की वजह रहे चेतेश्वर पुजारा और सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल का बल्ला शांत रहा था. इस मैच में यह दोनों बल्लेबाज रन करने की फिराक में होंगे.

युवा विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत का बल्ला भी नहीं चला था तथा उनकी विकेटकीपिंग भी ठीक नहीं रही थी. यहां कोहली, पंत को बाहर कर अनुभवी रिद्धिमान साहा को अंतिम-11 में ला सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और ईशांत शर्मा के सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाज पैर नहीं जमा पाए थे. ईशांत ने पहली पारी में पांच विकेट अपने नाम किए थे तो बुमराह ने दूसरी पारी में पांच विकेट झटके थे. जडेजा ने गेंद से भी अच्छा योगदान दिया था. पहले टेस्ट में जडेजा को रविचंद्रन अश्विन के ऊपर तरजीह दिए जाने की कई पूर्व खिलाड़ियों ने आलोचना की थी लेकिन इस हरफनमौला खिलाड़ी ने अपने खेल से सभी को चुप करा दिया था. गेंदबाजी में कोहली कोई बदलाव के साथ उतरें इसकी संभावना बेहद कम है. अश्विन को एक बार फिर बेंच पर बैठे देखा जा सकता है.

The bowlers giving it a go at the nets before the 2nd Test against West Indies in Jamaica #TeamIndia #WIvIND pic.twitter.com/K42OxLgQY2 — BCCI (@BCCI) August 28, 2019

वहीं अगर विंडीज की बात की जाए तो उसके लिए चिंता के विषय काफी सारे हैं. पहले मैच के बाद कप्तान जेसन होल्डर ने कहा था कि बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी और बड़े स्कोर करने होंगे. इस बात को उनके बल्लेबाज सबिना पार्क की पिच पर कितनी शिद्दत से अंजाम दे पाते हैं यह मैच में ही पता चलेगा. टीम का कोई भी बल्लेबाज इस मैच में अर्धशतक तक नहीं जमा सका था। रोस्टन चेज ने पहली पारी में 48 रन बनाए थे जो विंडीज की तरफ से पहले मैच में सर्वोच्च स्कोर था. टीम के शीर्ष बल्लेबाजों में शुमार शाई होप, शिमरन हेटमायेर, क्रैग ब्रैथवेट रन नहीं कर पाए थे. इस मैच में इन चारों पर टीम के स्कोरबोर्ड पर मजबूत स्कोर टांगने का दबाव होगा.

A bright new day here in Jamaica. Prep for the 2nd Test begins #TeamIndia #WIvIND pic.twitter.com/o9fiZAIX0X — BCCI (@BCCI) August 28, 2019

गेंदबाजी में हालांकि विंडीज ने कुछ हद तक प्रभावित किया था. केमार रोच और शेनन गैब्रिएल की बेहतरीन गेंदबाजी ने भारतीय बल्लेबाजों को परेशान जरूर किया था लेकिन दूसरे छोर से समर्थन न मिलने और पाटा विकेट होने के कारण यह दोनों ज्यादा कुछ असर नहीं डाल पाए थे. मिंगुएल कमिंस इस मैच से बाहर हो गए हैं. उनके स्थान पर कीमो पॉल को टीम में जगह मिली है. पॉल का टीम में अंतिम-11 में आना तय माना जा रहा है. विंडीज में भारत को मात देने का माद्दा है, लेकिन इसके लिए उसे सही फैसले और निरंतरता के साथ खेलना जरूरी होगा. दूसरे टेस्ट के लिए दोनों देशों की फाइनल इलेवन इन खिलाड़ियों से चुन जाएगी:

भारत : विराट कोहली (कप्तान), अंजिक्य रहाणे (उप-कप्तान), मयंक अग्रवाल, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), चेतेश्वर पुजारा, लोकेश राहुल, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), ईशांत शर्मा, रोहित शर्मा, हनुमा विहारी और उमेश यादव.

वेस्टइंडीज: जेसन होल्डर (कप्तान), क्रैग ब्रैथवेट, डारने ब्रावो, शार्माह ब्रूक्स, जॉन कैम्पवेल, रोस्टन चेज, रखीम कॉर्नवॉल, शेनन गैब्रिएल, जाहमार हेमिल्टन, शिमरन हेटमायेर, शाई होप, कीमो पॉल और केमार रोच.