IND vs WI 1st ODI:व‍िराट कोहली ने टीम इंड‍िया की हार का यह बताया कारण...

That's landed at the Marina beach! ° ° ° ° ° ° Take a bow, Hetmyer, 139 (106)! #INDvWI #FriendsTurnFoes pic.twitter.com/8hydgqYDPo

हेटमायर ने भारत के स्‍प‍िनर रवींद्र जडेजा की गेंद पर यह छक्‍का लगाया और गेंद 102 मीटर दूर जाकर ग‍िरी. हेटमायर की पारी का अंत आख‍िरकार तेज गेंदबाज मोहम्‍मद शमी ने क‍िया. शमी की गेंद पर इस कैरेब‍ियन बल्‍लेबाज का कैच श्रेयस अय्यर ने पकड़ा. हालांक‍ि आउट होने से पहले ही हेटमायर वेस्‍टइंडीज टीम के ल‍िए जीत की राह बना चुके थे.

Hetmeyer has added a few hundred thousand dollars to his Auction Price on the 19th. Audition has gone pretty well thus far. #IndvWI #IPL