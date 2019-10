IND vs SA 3rd T20I: बेंगलुरू में टीम इंडिया की हार पर भड़के फैंस, MS Dhoni को किया याद..

बेंगलुरू:

IND vs SA 3rd T20I: Virat Kohli ने टीम इंडिया की हार का बताया यह कारण..

भारतीय टीम के तीसरे टी20 मैच में खराब प्रदर्शन से फैंस काफी निराश और गुस्से में नजर आए. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का इजहार भी किया. उनके निशाने पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और कुछ अन्य युवा खिलाड़ी रहे. कुछ फैंस महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) की टीम में उपयोगिता बताने से भी नहीं चूके. उन्होंने कहा कि एमएस अभी भी टीम के लिए मूल्यवान है (Tweets on MS Dhoni). नजर डालते है भारतीय टीम की हार पर क्रिकेटप्रेमियों की प्रतिक्रियाओं पर..

@msdhoni's priceless experience will always be missed from @BCCI Indian team in many ways from beginning to end of the match — @Iam MmReDdY$ (@mmreddys2020) September 22, 2019

अब MS Dhoni सिर्फ 'इसी महीने' में Team India के लिए उपलब्ध हो पाएंगे

पंत को बाहर करें और

dk को अंदर पंत को बस ipl खेलने

दो — Shyam Tiwari (@Shyam19154383) September 22, 2019

KL Rahul & Manish Pandy 2 players local boys kuy nai kilaya Home ground loss this match — ARUNKUMAR Angadi (@ARUNKUMARAngad4) September 22, 2019

Dear @BCCI u have many talented wicketkeeper batsman. .u should give chance @ishankishan51 and @sanjusamson — Himanshu Sharma (@Himansh09486689) September 22, 2019

Y Washington is even the squad... he as not done anything special to be in Indian team... selecting the squad and playing 11 is accountable to the cricket crazy ppl of India.. for poor performance. @ImRo45 right be skipper @BCCI — manjunath subbaiah (@manju1225) September 22, 2019

@RishabhPant17 pls improve u r batting skills bcz, after MSD I'm watching matches only for u lot of people in India pls . — ARJUN YADAV (@Skd245Naga) September 22, 2019

This is the time to replace rishabh pant with other wicket keeper. Needs to try @sanjusamson8 or @ishankishan51 — Vimal Pandey (@VimalPa14556050) September 22, 2019

तीसरे टी20 में टीम इंडिया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 134 रन ही बना सकी. जवाब में कप्तान क्विंटन डिकॉक (Quinton de Kock) के नाबाद 79 रनों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका टीम ने टारगेट महज एक विकेट खोकर हासिल कर लिया. डिकॉक ने दूसरे और तीसरे टी20 मैच में बेहतरीन प्रदर्शन किया और उन्हें मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया. दोनों देशों के बीच अब तीन मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. सीरीज का पहला टेस्ट 2 अक्टूबर से विशाखापट्टनम में खेला जाना है.

