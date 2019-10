IND vs SA 3rd T20: विराट कोहली ने बताया, बेंगलुरू में टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनने का कारण..

बेंगलुरू:

India vs South Africa, 3rd T20: अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्डकप पर नजरें जमाए बैठे कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने कहा है कि भारतीय खिलाड़ियों को ‘निर्भीक इकाई' में ढालने के लिए वह कोई भी जोखिम उठाने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि जब तक आप जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तक सर्वश्रेष्ठ संयोजन (Best Combination) नहीं तलाश सकते. टीम इंडिया (Team India) के कप्तान ने कहा कि वह नहीं चाहते हैं कि उनकी टीम हमेशा अनुकूल हालात में बैटिंग करे. बेंगलुरू का चिन्नास्वामी स्टेडियम का मैदान टारगेट को चेज करने के लिहाज से आदर्श माना जाता है लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रविवार को हुए तीसरे टी20 मैच (India vs South Africa, 3rd T20)में विराट ने टॉस जीतने के बावजूद पहले बैटिंग चुनी. संभवत: विराट की मंशा इस फैसले के पीछे अपनी टीम को 'कम्फर्ट जोन' से बाहर लाने की थी. वैसे बेंगलुरू टी20 में टीम इंडिया को 9 विकेट की करारी हार का सामना करना पड़ा और दक्षिण अफ्रीकी टीम सीरीज 1-1 से बराबर रखने में सफल हो गई.