IND vs SA 1st T20I: कुछ ऐसे Rishabh Pant की प्रशंसकों ने की खिंचाई, आई सामने नई मांग

मोहाली:

@RishabhPant17 is one of the biggest bluff that we failed. Its high time to try Sanju Samson who has skill, temperament and the composure to play at intl. Level. @GautamGambhir@virendersehwag#RishabhPant — Priyank Gupta (@impriyankgupta) September 19, 2019

यह भी पढ़ें: पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने इस बात के लिए की पाकिस्तानी लोगों की आलोचना...

पंत एक बार फिर से मिले मौके को तब नही भुना सके, जब वह सिर्फ 4 रन बनाकर 14वें ओवर में ही पवेलियन लौट गए. यह भी नहीं कह सकते कि उनके हिस्से में ओवर कम आए थे. और पंत की इस विफलता के साथ ही उनकी नाकामियों में एक और अध्याय जुड़ गया. वास्तव में खेले 19 टी20 मैचों में 20.40 का औसत वह बात है, जो पंत के स्तर से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता.

यह सही है कि टेस्ट में ऋषभ पंत का औसत 44.35 है. और टेस्ट में जड़े दो शतकों के चलते ही बीसीसीआई ने उन्हें सभी फॉर्मेटों में मौका देने का फैसला किया, लेकिन खेले 12 वनडे मैचों में भी उनका औसत 22.90 का है. इन 12 मैचों में वह एक भी अर्द्धशतक जड़ने में नाकाम रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम ने इस बात के लिए की पाकिस्तानी लोगों की आलोचना...

Consistently #RishabhPant is giving his performance.

The chief selectors of team India especially #MSKPrasad will be very happy after seeing the extraordinary performance of Pant back to back.#IndvsSA — AnuBhav Kumar (@the_AnuBhavKr) September 18, 2019

मैच के बाद जहां प्रशंसकों ने उनका जमकर मजाक बनाया, तो कुछ ने गंभीर आलोचना भी की. और कई प्रशंसकों ने तो अब पंत की नाकामी के चलते किसी और दूसरे विकेटकीपर को टीम में शामिल करने की मांग कर डाली है.

यह भी पढ़ें: PM नरेंद्र मोदी को बर्थडे पर विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर सहित कई पूर्व-वर्तमान क्रिकेटरों ने दी बधाई..

एक तरफ पंत की नाकामी है, तो दूसरी तरफ न केवल उन पर संजू सैमसन, ईशान किशन और एस भारत के प्रदर्शन ने दबाव बनाया हुआ है, बल्कि रवि शास्त्री की वॉनिंग ने पंत की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

VIDEO: धोनी के संन्यास पर युवा क्रिकेटरों की राय जान लीजिए.

साफ है कि अगर आने वाले मैचों में पंत ने अपना प्रदर्शन नहीं सुधारा, तो फिर बीसीसीआई अपनी नीति में बदलाव करने को मजबूर हो सकता है.