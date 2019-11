IND vs BAN 2nd Test: दूसरे टेस्ट से पहले पिंक बॉल की चर्चा, बीसीसीआई ने बयां की तमाम खासियत

Getting ready for the Pink ball Test be like #TeamIndia #INDvBAN pic.twitter.com/BtwfEwFKwN

अधिकारी ने कहा, "गुलाबी गेंद को हाथ से सिलकर तैयार किया गया है ताकि यह अधिक से अधिक रिवर्स स्विंग हो सके. इसलिए गुलाबी गेंद से स्विंग हासिल करने में अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए." गुलाबी गेंद को बनाने में लगभग सात से आठ दिन का समय लगाता है और फिर इसके बाद इस पर गुलाबी रंग के चमड़े लगाए जाते हैं. एक बार जब चमड़ा तैयार हो जाता है तो फिर उन्हें टुकड़ों में काट दिया जाता है, जो बाद में गेंद को ढंक देता है.

Time to gear up for the Pink! #TeamIndia begin prep under lights in Indore for the Kolkata Test #INDvBAN pic.twitter.com/MVzkaVjdmL