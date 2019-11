टीम विराट ने वह कर डाला, जो 142 साल के टेस्ट इतिहास में कोई टीम नहीं कर सकी

पूर्व क्र‍िकेटर और मौजूदा कमेंटेटर संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar)ने ट्वीट क‍िया, 'स्‍प‍िन गेंदबाजी के जर‍िये जीत हास‍िल करना मजेदार है लेक‍िन तेज गेंदबाजों के जर‍िये जीतना तो और भी मजेदार है #IndianCricket.' गौरतलब है क‍ि भारतीय टीम ने सीरीज के दोनों ही टेस्‍ट में बांग्‍लादेश को तीसरे द‍िन ही हार के ल‍िए मजबूर कर द‍िया. इन दोनों जीतों में तेज गेंदबाजों की त‍िकड़ी ईशांत, शमी और उमेश यादव का प्रदर्शन जबर्दस्‍त रहा. पूर्व क्र‍िकेटर मोहम्‍मद कैफ (Mohammad Kaif) ने ट्वीट में ल‍िखा-घरेलू मैदान पर खेले गए टेस्‍ट में स्‍प‍िन गेंदबाजों ने केवल सात ओवर फेंके और भारतीय टीम ने पारी के अंतर से जीत हास‍िल की. मील का पत्‍थर माने जाने वाले इस इवेंट में दर्शकों की संख्‍या जबर्दस्‍त रही..टीम इंड‍िया की महान जीत.

Winning by spin is fun but winning by pace is more fun!#IndianCricket — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) November 24, 2019

Just 7 overs for the spinners in a home test match and India win by an innings. Fantastic crowd at a landmark event and a great victory for Team India #INDvBAN — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) November 24, 2019

India batted less than 90 overs( a whole day's play) in one innings. Bangladesh could bat barely 70 overs in two innings. India would not have got second new ball even after bowling out Bangladesh twice! Unbelievable domination by @imVkohli and his mates! #INDvBAN #PinkBall pic.twitter.com/3uu9X9nHwF — R P Singh रुद्र प्रताप सिंह (@rpsingh) November 24, 2019

Congratulations team india for winning the #PinkBallTestMatch Nd series against Bangladesh well done @ImIshant for picking man of the series award @y_umesh 5 wickets nd Top 100 captain @imVkohli congratulations @SGanguly99 for making this great event a big success @BCCI — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) November 24, 2019

पूर्व तेज गेंदबाज आरपी स‍िंह (RP Singh)ने ल‍िखा-भारत ने अपनी एकमात्र पारी में 90 ओवर से कम समय बैट‍िंग की जबक‍ि बांग्‍लादेश दोनों पार‍ियों में म‍िलाकर करीबन 70 ओवर ही खेल पाया. बांग्‍लादेश को दोनों पार‍ियों में आउट करने के दौरान भारतीय टीम को नई बॉल की जरूरत नहीं पड़ी. व‍िराट कोहली और उनके ख‍िलाड़ियों का अव‍िश्‍वसनीय दबदबा. ऑफ स्‍प‍िनर हरभजन स‍िंह (Harbhajan Singh)अपने र‍िएक्‍शन में ल‍िखा-प‍िंक बॉल टेस्‍ट जीतने पर टीम इंड‍िया को बधाई. ईशांत शर्मा को मैन ऑफ द सीरीज, उमेश यादव को पांच व‍िकेट, व‍िराट कोहली को शतक और सौरव गांगुली को इस खास इवेंट को बेहद सफल बनाने के ल‍िए बहुत-हुत बधाई.