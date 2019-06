लंदन:

भारतीय टीम की टूर्नामेंट में यह लगातार दूसरी जीत है. पहले मुकाबले में उसने दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से पराजित किया था. भारत के 352 रन के पहाड़ से स्‍कोर का पीछा करते हुए ऑस्‍ट्रेलिया (Australia) के लिए एरॉन फिंच और डेविड वॉर्नर की जोड़ी ने 61 रन की साझेदारी की लेकिन टीम रनों की दौड़ में पिछड़ती गई. ऑस्‍ट्रेलियाई टीम के लिए जहां डेविड वॉर्नर (56), स्‍टीव स्मिथ (69) और एलेक्‍स केरी (नाबाद 55)ने अर्धशतक जमाए, वहीं उस्‍मान ख्‍वाजा ने 42 और कप्‍तान एरॉन फिंच ने 36 रन की पारी खेली. हालांकि ये सभी योगदान टीम को जीत दिलाने के लिहाज से नाकाफी रहे. टीम इंडिया ने चैंपियन‍ की तरह प्रदर्शन करते हुए मैच अपने नाम कर लिया. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्‍वर ने तीन-तीन विकेट लिए. टीम इंडिया को अपना अगला मैच 13 जून को न्‍यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है.

2 in 2 for #TeamIndia as they clinch the ODI against Australia by 36 runs #CWC19 #INDvAUS



Full scorecard here https://t.co/T0QT6nNmtc pic.twitter.com/Ux2c5NkgXA — BCCI (@BCCI) June 9, 2019

ऑस्‍ट्रेलियाई पारी: बुमराह और भुवनेश्‍वर ने लिए तीन-तीन विकेट

भारत के 352 के स्‍कोर के जवाब में डेविड वॉर्नर और एरॉन फिंच ने संभलकर शुरुआत की. पहले पांच ओवर में केवल 18 रन बने. पारी के दूसरे ओवर में बुमराह की गेंद वॉर्नर के बल्‍ले का किनारा लेकर लेग स्‍टंप से टकरा गई थी लेकिन बेल्‍स नहीं गिरने के कारण वे बचने में सफल रहे. पारी के सातवें ओवर में फिंच रन आउट होते-होते बचे.शुरुआती ओवरों में भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्‍ट्रेलियाई ओपनरों को हाथ खोलने का ज्‍यादा मौका नहीं दिया था. आठवें ओवर में बुमराह की जगह हार्दिक पंड्या बॉलिंग के लिए आए.पारी के 10 ओवर में फिंच ने गेयर बदलते हुए पंड्या के ओवर में एक छक्‍का और दो चौके लगाए. ओवर में 19 रन बने और 10 ओवर में स्‍कोर 48 रन (पहला पावरप्‍ले) तक पहुंच गया. टीम के 50 रन 10.4 ओवर में पूरे हुए.पारी के 10 ओवर में फिंच ने गेयर बदलते हुए पंड्या के ओवर में एक छक्‍का और दो चौके लगाए. ओवर में 19 रन बने और 10 ओवर में स्‍कोर 48 रन (पहला पावरप्‍ले) तक पहुंच गया. 14वें ओवर में एरॉन फिंच (36) को केदार जाधव और हार्दिक की शानदार फील्डिंग के कारण रन आउट होकर विकेट गंवाना पड़ा.ऑस्‍ट्रेलिया के 100 रन 20 ओवर में पूरे हुए. इसके कुछ ही देर बाद वॉर्नर का अर्धशततक 77 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से पूरा हुआ.ऑस्‍ट्रेलिया की यह साझेदारी भारत के लिए मुश्किल बनती जा रही थी और स्पिनर भी इसे तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहे थे.चहल ने वॉर्नर (56) को भुवनेश्‍वर से कैच कराकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई.25 ओवर के बाद ऑस्‍ट्रेलिया का स्‍कोर दो विकेट खोकर 134 रन था और शेष 25 ओवर में टीम को 219 रन की जरूरत थी. क्रीज पर स्मिथ के साथ उस्‍मान ख्‍वाजा थे.

वॉर्नर के आउट होने के बाद ऑस्‍ट्रेलिया का रन रेट और गिरता जा रहा था. पिछले मैच की तरह चहल एक बार फिर भारत के लिए किफायती गेंदबाज साबित हो रहे थे.स्मिथ का अर्धशतक 60 गेंदों पर दो चौकों और एक छक्‍के की मदद से पूरा हुआ. ऑस्‍ट्रेलिया वांछित रन रेट के मामले में काफी पिछड़ता जा रहा था. ऐसे में ख्‍वाजा ने 36 ओवर में कुलदीप यादव को छक्‍का और फिर चौका जमाया. इसी ओवर में ऑस्‍ट्रेलिया के 200 रन पूरे हुए.37वें ओवर में उस्‍मान ख्‍वाजा (42)को बोल्‍ड करके बुमराह ने टीम को तीसरी कामयाबी दिलाई. मैच में रोमांच 39वें ओवर के बाद आया जब ऑस्‍ट्रेलिया ने 6 रन के अंदर स्‍टीव स्मिथ (69), मार्कस स्‍टोइनिस (0)और ग्‍लेन मैक्‍सवेल (28) के विकेट गंवा दिए. इसमें से स्मिथ और स्‍टोइनिस को तो भुवनेश्‍वर कुमार ने एक ही ओवर में आउट किया. खतरनाक ग्‍लेन मैक्‍सवेल का कैच अतिरिक्‍त खिलाड़ी रवींद्र जडेजा ने लपका , गेंदबाज थे युजवेंद्र चहल. ऑस्‍ट्रेलिया की मैच में हार तय हो चुकी थी और क्रीज पर एलेक्‍स केरी और नाथन कुल्‍टर नाइल थे.टीम के अगले चार विकेट नाथन कुल्‍टर नाइल, पैट कमिंस, मिचेल स्‍टॉर्क और एडम जम्‍पा के रूप में गिरे. ऑस्‍ट्रेलियाई टीम 50वें ओवर की आखिरी गेंद पर 316 रन बनाकर आउट हो गई. भारत के बुमराह और भुवनेश्‍वर ने तीन-तीन विकेट लिए जबकि चहल को दो विकेट मिले.

विकेट पतन: 61-1 (फिंच, 13.1), 133-2 (वॉर्नर, 24.4), 202-3 (ख्‍वाजा, 36.4), 238-4 (स्मिथ, 39.4), 238-5 (स्‍टोइनिस, 39.6), 244-6 (मैक्‍सवेल, 40.4), 283-7 (कुल्‍टर नाइल, 44.5), 300-8 (कमिंस, 46.6), 313-9 (स्‍टॉर्कc, 49.1), 316-10 (जम्‍पा, 49.6)

भारतीय पारी: धवन, रोहित, कोहली और हार्दिक का जलवा

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया को रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी ने ठोस शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 127 रन की साझेदारी कर डाली. हालांकि पारी के दूसरे ही ओवर में रोहित शर्मा को जीवनदान मिला जब मिचेल स्‍टॉर्क की गेंद पर नाथन कुल्‍टर नाइल ने मुश्किल कैच टपका दिया.पारी के पांचवें ओवर में पैट कमिंस को धवन ने पारी का पहला चौका जड़ा.नाथन कुल्‍टर नाइल के आक्रमण पर आने को अपने लिए बड़ा मौका मानते हुए शिखर धवन ने इस गेंदबाज के ओवर में तीन चौके जड़ दिए. इस ओवर में 14 रन बने. अब भारत का स्‍कोर गति पकड़ रहा था.पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) के बाद भारत का स्‍कोर 41 रन तक पहुंच गया था. भारत के लिहाज से अच्‍छी बात यह रही थी कि पहले 10 ओवर में उसने कोई विकेट नहीं गंवाया था. रोहित शर्मा की बैटिंग भी विकेट पर समय गुजारने के साथ रंग में आती गई. स्पिनर एडम जम्‍पा की गेंद पर उनके चौके के साथ भारत ने 50 रन का आंकड़ा पार किया. 17वें ओवर में रोहित ने कुल्‍टर नाइल को छक्‍का जमाया.धवन का 28 वां वनडे अर्धशतक 53 गेंदों की मदद से पूरा हुआ. जल्‍द ही टीम इंडिया के 100 रन 19 ओवर में पूरे हुए, साथ में दोनों बल्‍लेबाजों के बीच शतकीय साझेदारी भी. 20वें ओवर में धवन ने मार्कस स्‍टोइनिस को लगातार दो चौके जड़े. 21वें ओवर में स्‍टॉर्क की गेंद पर चौका जड़कर रोहित शर्मा ने वनडे में 42वां अर्धशतक पूरा किया. उन्‍होंने 61 गेंदों पर तीन चौके और एक छक्‍का जमाया. 23वें ओवर में नाथन कुल्‍टर नाइल ने रोहित (57 रन, 70 गेंद, तीन चौके और एक छक्‍का)को विकेटकीपर एलेक्‍स केरी से कैच कराकर उनकी पारी का अंत कर दिया.25 ओवर के बाद टीम इंडिया का स्‍कोर एक विकेट खोकर 136 रन था. शिखर धवन और रोहित शर्मा क्रीज पर थे.

शिखर धवन की बिंदास बल्‍लेबाजी के चलते भारतीय टीम के 150 रन 26.4 ओवर में पूरे हुए. धवन शतक की ओर बढ़ रहे थे.33वें ओवर में स्‍टोइनिस की गेंद पर विराट कोहली ने चौका लगाया. चूंकि धवन पूरे फ्लो में थे, ऐसे में वे इस ओपनर को ज्‍यादा से ज्‍यादा स्‍ट्राइक दे रहे थे.जल्‍द ही धवन ने स्‍टोइनिस की गेंद पर सिंगल लेकर अपना 17वां वनडे शतक पूरा किया. वे 95 गेंद पर 13 चौकों की मदद से शतक तक पहुंचे.गब्‍बर की बैटिंग दर्शकों को फुलमजा दे रही थी. भारत के 200 रन 33.5 ओवर में पूरे हुए. आखिरकार शिखर धवन की पारी (117 रन, 109 गेंद, 16 चौके) की पारी का अंत आखिरकार मिचेल स्‍टॉर्क ने किया. अगले ओवर में नए बल्‍लेबाज हार्दिक पंड्या का विकेट भी गिर जाता लेकिन कुल्‍टर नाइल की गेंद पर विकेटकीपर केरी ने कैच टपका दिया.40 ओवर के बाद स्‍कोर 236 रन था. 41वें ओवर में मैक्‍सवेल की गेंद पर सिंगल लेकर विराट ने अपना 50वां वनडे अर्धशतक पूरा किया. उन्‍होंने 55 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से यह रन बनाए. इस ओवर में हार्दिक पंड्या ने छक्‍का जड़ा. भारत के 250 रन 41.1 ओवर में पूरे हुए.शुरुआत में ही जीवनदान मिलने के बाद हार्दिक पंड्या ऑस्‍ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ खुलकर शॉट खेल रहे थे. उन्‍होंने जम्‍पा और फिर कमिंस की गेंद पर छक्‍के जड़े. वे चौकों और छक्‍कों के जरिये ही अपनी पारी आगे बड़ा रहे थे. दोनों बल्‍लेबाजों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी तेज गति से 37 गेंदों पर पूरी हुई. पंड्या अब तक अपनी पारी में तीन चौके और इतने ही छक्‍के जड़ चुके थे.पंड्या की देखादेखी कोहली ने भी 45वें ओवर में स्‍टॉर्क को छक्‍का जड़ते हुए गेंद को स्‍टैंड में पहुंचा दिया. भारत के 300 रन 45.4ओवर में पूरे हुए. हार्दिक पंड्या महज 27 गेंदों पर 48 रन (चार चौके, तीन छक्‍के) बनाकर पैट कमिंस के शिकार बने. अब कोहली का साथ देने धोनी विकेट पर आए.स्‍टॉर्क की ओर से फेंका गया 47वां ओवर काफी महंगा रहा, इसमें 15 रन बने. इस ओवर में कोहली ने छक्‍का और धोनी ने चौका लगाया. 49वें ओवर में धोनी ने स्‍टॉर्क को लगातार गेंदों पर छक्‍का और फिर चौका जड़कर भारतीय समर्थकों को खुश कर दिया. भारत का स्‍कोर टैक्‍सी के मीटर की तरह तेजी से 'छलांग' मार रहा था. भारत के अगले दो विकेट एमएस धोनी (27) और विराट कोहली (82 रन , 77 गेंद, चार चौके और दो छक्‍के) के रूप में गिरे. 50 ओवर में स्‍कोर 5 विकेट पर 352 रन रहा. केएल राहुल 11 और केदार जाधव बिना कोई रन बनाए नाबाद रहे.

Innings Break!#TeamIndia post a formidable total of 352/5 on the board. Over to the bowlers now #CWC19 pic.twitter.com/gde5Zxi0Ma — BCCI (@BCCI) June 9, 2019

विकेट पतन: 127-1 (रोहित, 22.3), 220-2 (धवन, 36.6), 301-3 (हार्दिक, 45.5), , 338-4 (धोनी, 49.1), 348-5 (कोहली, 49.5)

TOSS NEWS!



India win the toss and choose to bat! Both teams are unchanged. #INDvAUS LIVE https://t.co/tdWyb7lIw6 pic.twitter.com/CjsrEFwLEL — ICC (@ICC) June 9, 2019

दोनों टीमें इस प्रकार थीं..

भारत: शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली (कप्‍तान), के एल राहुल, एमएस धोनी, हार्दिक पांड्या, केदार जाधव, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, युज़वेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया: डेविड वॉर्नर, एरॉन फ़िंच (कप्‍तान), उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, एलेक्स कैरी, नाथन कूल्टर-नाइल, पैट कमिन्स, मिचेल स्टार्क, एडम जम्पा

