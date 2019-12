ब्रायन लारा की दो-टूक, राहुल और रोह‍ित से ज्‍यादा प्रत‍िभाशाली नहीं हैं व‍िराट कोहली लेक‍िन..

Marnus Labuschagne breaks into 5

Babar Azam breaks into 10



After their consistent performances on recent tours, the two batsmen have made giant strides in the latest @MRFWorldwide ICC Test Rankings for batting



Updated rankings https://t.co/e3UkSGNkdZ pic.twitter.com/BobjQA5wMk