ICC T20 Rankings: नागपुर के करिश्माई प्रदर्शन के बल पर Deepak Chahar ने लगाई 88 पायदान की छलांग..

दुबई:

Mitchell Santner and Adam Zampa into five

Ashton Agar makes big gain to enter 10



Spinners make significant gains in the latest @MRFWorldwide ICC Men's T20I Player Rankings.



Full rankings: https://t.co/DX80kHAdvr pic.twitter.com/4cRWnXdOPB — ICC (@ICC) November 11, 2019

बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और अंतिम मैच में दीपक चाहर इस सबसे छोटे प्रारूप में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने. इससे भारत इस सत्र में घरेलू सरजमीं पर पहली टी20 सीरीज जीतने में सफल रहा. भारत के अन्य गेंदबाजों में क्रुणाल पंड्या (संयुक्त 18वें) ने छह, युजवेंद्र चहल (25वें) ने नौ और वाशिंगटन सुंदर (27वें) ने 21 पायदान की छलांग लगाई है.

Mohammad Nabi is the No.1 T20I all-rounder in the world



Players from Scotland, Oman, Kenya, Ireland and UAE also take big strides after the #T20WorldCup Qualifier!



UPDATED @MRFWorldwide ICC T20I Player Rankings https://t.co/DX80kHAdvr pic.twitter.com/4Mv1z3x78w — ICC (@ICC) November 11, 2019

BATTING RANKINGS:



Aaron Finch jumps up to No.2

Eoin Morgan and Martin Guptill enter top 10

Dawid Malan's hundred catapults him to the third spot



UPDATED @MRFWorldwide ICC T20I Player Rankings https://t.co/DX80kHAdvr pic.twitter.com/AgXbLTPwqI — ICC (@ICC) November 11, 2019

बल्लेबाजी की बात करें तो टी20 की बैटिंग रैंकिंग में रोहित शर्मा भारत के शीर्ष बल्लेबाज बने हुए हैं. वह पहले की तरह सातवें स्थान पर काबिज हैं जबकि केएल राहुल रविवार को अर्धशतक जमाने के दम पर एक पायदान ऊपर आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं. पिछले कुछ समय से रन बनाने के लिये जूझ रहे शिखर धवन 12वें, इस सीरीज में नहीं खेलने वाले विराट कोहली 15वें और खराब फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत 89वें स्थान पर खिसक गए हैं. इंग्लैंड के डेविड मलान ने बल्लेबाजी सूची में तीसरे स्थान पर जगह बनाई है. इस सूची में पाकिस्तान के बाबर आजम शीर्ष पर और ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच दूसरे स्थान पर हैं. बांग्लादेश के बल्लेबाज मोहम्मद नईम संयुक्त 38वें स्थान पर पहुंच गये हैं. उन्होंने इस श्रृंखला के तीन मैचों में 143 रन बनाए थे.

ऑलराउंडरों की सूची में ग्लेन मैक्सवेल के नहीं खेल पाने के कारण अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी इस आस्ट्रेलियाई को हटाकर शीर्ष पर पहुंच गए हैं जबकि ओमान के जीशान मकसूद छठे स्थान पर काबिज हो गये हैं. टीम रैंकिंग में पाकिस्तान 270 अंक लेकर शीर्ष पर बना हुआ है लेकिन आस्ट्रेलिया तीन मैचों की सीरीज 2-0 से जीतने के बाद उससे केवल एक अंक पीछे है. इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और भारत अगले तीन स्थानों पर हैं.

