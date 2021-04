श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज (Sri Lanka Cricket) और कोच नुवान जोएसा (Nuwan Zoysa) को मैचों को फिक्स करने की कोशिश तथा संदिग्ध भारतीय सट्टेबाजों की भ्रष्ट पेशकश का खुलासा नहीं करने का दोषी पाया गया है जिसके लिये उन्हें सभी तरह की क्रिकेट से 6 वर्ष के लिये बैन कर दिया गया है. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अनुसार बायें हाथ के तेज गेंदबाज जोएसा पर यह प्रतिबंध पूर्व की तिथि 31 अक्टूबर 2018 से लागू होगा जब उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया था. आईसीसी (ICC) की इंटीग्रिटी यूनिट के महाप्रबंधक अलेक्स मार्शल ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘राष्ट्रीय टीम के कोच के रूप में उन्हें आदर्श स्थापित करना चाहिए था.

इसके बजाय वह भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होकर भ्रष्ट बन गये और अन्य को भी इसमें संलिप्त करने का प्रयास करने लगे. उन्होंने कहा, ‘‘मैचों को फिक्स करना खेल सिद्वांतों के साथ धोखा है. हमारे खेल में इसे सहन नहीं किया जाएगा. श्रीलंका की तरफ से 30 टेस्ट और 95 वनडे खेलने वाले 42 वर्षीय जोएसा पर 2017 में यूएई में आयोजित टी10 टूर्नामेंट के दौरान श्रीलंकाई टीम के गेंदबाजी कोच के रूप में भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल होने के लिये 2018 में आरोप लगाये गये थे। जोएसा इससे पहले श्रीलंका ए टीम के गेंदबाजी कोच भी रह चुके हैं.

जोएसा श्रीलंका की तरफ से 30 टेस्ट और 95 वनडे मैच खेल चुके हैं जिसमें उन्होंने कुल 172 विकेट अपने नाम करने में सफलता पाई है. अपने शुरूआती टेस्ट करियर में नुवान ने जबरदस्त गेंदबाजी की थी. निवान का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में आया है.

जिम्बाब्वे के खिलाफ जोएसा ने हरारे टेस्ट में 5 विकेट लिए थे तो वहीं, साल 2094 में हुए कैंडी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस गेंदबाज ने 4 विकेट चटकाए थे.

