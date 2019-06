वर्ल्‍डकप 1992 के ही अंदाज में पाकिस्‍तान की हुई 'आदर्श' शुरुआत, फैंस ने इस कारण जताई खुशी..

बिशप (Ian Bishop) ने अपनी सर्वाकालिक वनडे टीम में बल्लेबाजी के लिए दो भारतीय खिलाड़ियों को चुना. इनमें पहला स्थान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) को दिया गया. ओपनिंग में तेंदुलकर के साथी के रूप में बिशप ने सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) और एडम गिलक्रिस्ट (Adam Gilchrist) को नजरअंदाज करते हुए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को चुना. रोहित शर्मा को चुनने का कारण बताते हुए बिशप ने कहा कि रोहित में एक महान खिलाड़ी बनने के सभी गुण मौजूद है. इसलिए वह सचिन तेंदुलकर के साथ शीर्ष स्तर पर अच्छी साझेदारी कर सकते हैं. उन्होंने कहा, 'मेरे पास एक ही देश से शानदार ओपनिंग जोड़ी है. रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर. रोहित एक दिन महान बन सकता है. वह सचिन के साथ एक वास्तविक शानदार साझेदारी कर सकते हैं.'

"He's already for me, a modern day great of 50-over cricket."



West Indies legend Ian Bishop has named his star-studded @GoDaddy Greatest ODI XI! pic.twitter.com/s2VCl1kSAt