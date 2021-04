हैदराबाद के पूर्व तेज गेंदबाज अश्विन यादव (Ashwin Yadav) का शनिवार को दिल का दौरा पड़न से निधन हो गया. उनके परिवार में पत्नी और तीन बेटे हैं. मोहाली में पंजाब के खिलाफ 2007 में रणजी ट्रॉफी पदार्पण करने वाले यादव ने 14 प्रथम श्रेणी मैच खेले और इसमें 34 विकेट चटकाये. उप्पल स्टेडियम में 2008-09 सत्र में दिल्ली के खिलाफ उन्होंने 52 रन देकर छह विकेट चटकाकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था.

Devastated to hear the news of #Ashwinyadav passing away. A Very jovial and fun loving guy, team man to the core, punched way above his skills as a fast bowler. I pray to God for strength to his family. #gonetooearly #OmShanti

You will be missed. pic.twitter.com/0gIuOKZr6L