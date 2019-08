भारतीय दुल्हन संग शादी के बंधन में बंधे पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली, देखें तस्वीरें

हसन अली ने शादी के एक दिन पहले पोस्‍ट किया फोटो तो सानिया मिर्जा ने यूं ली चुटकी...

इससे पहले हसन अली (Hassan Ali) के 'कुंवारे वाले' ट्वीट को रीट्वीट करते हुए भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा (Sania Mirza) ने लिखा था,'बधाई हसन, आप दोनों को जिंदगी भर का प्यार और खुशियां. अब हमें Nandos से बेहतर पार्टी चाहिए. '' Nandos एक रेस्‍टोरेंट चेन है. भारतीय लड़की से शादी को लेकर हसन अली पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं. हसन ने भारतीय क्रिकेटरों को भी अपने विवाह समारोह में आमंत्रित किया था. उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय क्रिकेटर उनकी शादी में शामिल होते हैं तो उन्हें खुशी होगी.

पाकिस्तान के क्रिकेटर हसन अली बोले-टीम इंडिया के खिलाड़ि‍यों को भी भेजूंगा शादी का कार्ड, कही यह बात..

Hassan Ali doing his wicket-taking celebration at a desert safari ahead of his Mehndi today pic.twitter.com/J37jZySDOk