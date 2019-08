क्रिकेट से मिले 'ब्रेक' के दौरान कैटवॉक करते नजर आए हार्दिक पंड्या, देखें फोटो...

The beautiful @HaydonLisa and the charasmatic @hardikpandya7 turn show stoppers for the grand show of @RElanOfficial presents @iamitaggarwal. #RunwayAtLFW #FreeYourLips #LakmeFashionWeek #5DaysOfFashion #LFW #LFWWF19 pic.twitter.com/MLSjUvJqLY