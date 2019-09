पंड्या vs पंड्या: हार्दिक ने 'बिग ब्रदर' क्रुणाल का बनाया मजाक तो यूं मिला करारा जवाब, देखें VIDEO

ENG vs AUS 5th Test: 'क्रिकेट के डॉन' के 89 साल पुराने रिकॉर्ड को क्या तोड़ पाएंगे स्मिथ?

इस वीडियो में हार्दिक (Hardik Pandya) को क्रुणाल (Krunal Pandya) की गेंद पर क्रीज से आगे निकलकर जोरदार शॉट लगाते हुए देखा जा सकता है. वे इसमें धोनी का ट्रेडमार्क 'हैलीकॉप्टर शॉट' खेलते हुए भी नजर आ रहे हैं. हार्दिक ने अपने ट्वीट में लिखा, 'ट्रेनिंग के दौरान पंडया vs पंडया. ब्रिग ब्रदर @krunalpandya24 लगता है मैंने यह राउंड जीता. ' इसके साथ ही शरारती अंदाज में उन्होंने लिखा-आपके सिर को लगभग निशाना बनाने के लिए माफी चाहता हूं. गौरतलब है कि अभ्यास के दौरान हार्दिक (Hardik Pandya) का जोरदार शॉट गेंदबाज क्रुणाल पंड्या के सिर के बेहद नजदीक से गुजरा था.

टी20 सीरीज के लिए तैयारी में जुटे क्रुणाल और हार्दिक पंड्या, देखें VIDEO

