Happy Birthday Sachin tendulkar: क्रिकेट के भगवाल सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) 24 अप्रैल यानि आज अपना 48वां बर्थडे मना रहे हैं. अपने करियर में सचिन ने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिसका टूटना मुश्किल हैै. सचिन दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं जिनके नाम 100 इंटरनेशनल शतक दर्ज है. सचिन ने 2014 में अपने इंटरनेशनल करियर को अलविदा कर दिया था. अपने 24 साल के इंटरनेशनल करियर में तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेेले. तेंदुलकर के नाम 200 टेस्ट मैच खेलेना का रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना नामुमकिन है. 2011 में भारत ने विश्व कप जीता तो उस समय तेंदुलकर ने कहा था कि उनका सपना सच हो गया.

Thank you everyone for your warm wishes. It's made my day special. I am very grateful indeed.



Take care and stay safe. pic.twitter.com/SwWYPNU73q — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) April 24, 2021

इंटरनेशनल क्रिकेट में सचिन ने कई शानदार रिकॉर्ड बनाए तो वहीं दूसरी ओर आईपीएल में उन्होंने कुछ ऐसे अनोखे कारनामें किए हैं जिसे जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएगा.

IPL में सचिन तेंदुलकर द्वारा बनाए गए 5 अनोखे रिकॉर्ड, जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकेगा

# सचिन तेंदुलकर आईपीएल के इतिहास में बतौर कप्तान शतक जमाने वाले पहले कप्तान हैं. साल 2011 के आईपीएल मेें बतौर कप्तान तेंदुलकर ने कोच्चि टस्कर्स केरला के खिलाफ खेलते हुए 66 गेंदों पर 12 चौके और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 100 रनों की शानदार पारी खेली थी.

# आईपीएल में सचिन पहले कप्तान थे जिन्होंन ऑरेंज कैप जीतने का कमाल किया था. साल 2010 के आईपीएल में सचिन ने बतौर कप्तान मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए 15 मैचों में 618 रन बनाए थे. आईपीएल में बतौर कप्तान ऑरेंज कैप जीतने वाले पहले कप्तान सचिन ही थे और साथ ह ऑरेंज कैप जीतने वाले पहले भारतीय भी बने थे.

# आईपीएल के इतिहास में सचिन तेंदुलकर मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय भी थे. साल 2010 के आईपीएल में सचिन यह कमाल आईपीएल में करने में सफल रहे थे. इस सीजन में तेंदुलकर ने 5 अर्धशतक जमाने का कमाल कर दिखाया था.

# आईपीएल में सचिन 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने थे. इतना ही नहीं तेंदुलकर के नाम आईपीएल में सबसे पहले 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

Wishing the legendary master blaster @sachin_rt a very Happy Birthday! Great to see you back and fully recovered! Lots of love and best wishes #HappyBirthdaySachin pic.twitter.com/7XmFo05Lpv — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) April 24, 2021

One of the greatest to have ever played the game and an inspiration to many. Happy Birthday @sachin_rt paaji. — Virat Kohli (@imVkohli) April 24, 2021

Many many happy returns of the day @sachin_rt to an absolute legend of cricket. Your passion towards cricket made us love the game and gave a lifetime of memories! Wishing you a blessed & a healthy life always pic.twitter.com/llPGhtu4rd — Suresh Raina???????? (@ImRaina) April 24, 2021

Happy birthday to a great player and super team mate ..wishing u a healthy life ahead @sachin_rt — Sourav Ganguly (@SGanguly99) April 24, 2021

Happy birthday great one, @sachin_rt

Wish you many more — Chris Gayle (@henrygayle) April 24, 2021

Happy Birthday, Master



It's been almost a decade since you quit the sport. Players, fans already realising the achievements & standards you have set and how difficult it is to beat leave alone come close. Living legend in the house #HappyBirthdaySachinTendulkar - @sachin_rt pic.twitter.com/NXMyh4EnjP — Ravi Shastri (@RaviShastriOfc) April 24, 2021

तेंदुलकर के बर्थडे पर फैन्स और क्रिकेटर ट्वीट कर बधाई दे रहे हैं. सौरव गांगुली से लेकर विराट कोहली ने तेंदुलकर को बर्थडे पर शुभकामनाएं दी है. सुरेश रैना और धवन ने भी ट्वीट क्रिकेट के भगवान को सलाम किया है.