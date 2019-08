GT20 League: क्रिस गेल ने 54 गेंदों पर ठोके नाबाद 122 रन, कहा- मेरा टारगेट 200 रन था.. देखें VIDEO

GT20 League: युवराज सिंह ने बल्‍ले से किया 'धमाल', 26 गेंदों पर ठोके 45 रन, देखें VIDEO

Another brilliant innings from Universe Boss, 122 from 54 balls, comprising 12 sixes and 7 fours. #MTvsVK #GT2019 @henrygayle pic.twitter.com/fEt8uVXWys

दरअसल वैंकूवर नाइट्स (Vancouver Knights) की बल्लेबाजी के बाद मौसम खराब हो गया जिसके चलते खेल बीच में ही रोकना पड़ा. मांट्रियल टाइगर्स (Vancouver Knights) के खिलाड़ी बिना बल्लेबाजी किए ही पवेलियन लौट गए. बाद में मैच रद्द हो गया और दोनों टीमों को एक-एक अंक अवार्ड किया गया.

200 on @henrygayle's mind? Who all want to see that happen in #GT2019? pic.twitter.com/BhuRtcHgHo