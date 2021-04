IPL 2021: आईपीएल 2021 (IPL 2021) का यह नया सीजन विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम आरसीबी के लिए बेहद ही कमाल का रहा है. टीम ने अबतक खेले 4 मैच में 4 मैच जीतकर प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर पहुंच गई है. पिछले मैच में आरसीबी ने तो कमाल ही कर दिया और राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेटों से हराकर शानदार जीत हासिल की थी. मैच में देवदत्त पडिक्कल और विरोट कोहली ने शानदार बल्लेबाजी की और टीम को जीत दिलाई थी. इस जीत के बाद आरसीबी की ओर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है जिसमें युजवेद्र चहल (Yuzvendra Chahal) साथी दिग्गज खिलाड़ी मैक्सवेल (Glenn Maxwell) की एक बात को लेकर कोच और टीम के बाकी प्लेयर्स से शिकायत करते दिख रहे हैं.

वीडियो में चहल मैक्सवेल से खफा है और यह कहते नजर आ रहे हैं कि, मैक्सवेल आसान कैच को मुश्किल बना देते हैं और जानबूझकर डाइव मारकर कैच लेने हैं. चहल का कहना है कि उन्होंने ने भी मैच में दो कैच लिए लेकिन उनके कैच की कोई बात नहीं कर रहा है. चहल ने कहा कि मैेने 2 कैच लिए लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला लेकिन मैक्सवेल ने डाइव मारकर कैच लिए तो उन्हें फोन मिल गया.

Bold Diaries: The Yuzi Chahal Show When Yuzi is in his elements, laughter is guaranteed. Here's what happened in the dressing room after our match against RR. #PlayBold #WeAreChallengers #IPL2021 #RCBvRR

स्पिनर अपने कोच माइक हसन के पास जाकर इस बात की शिकायत करते हैं तो वहीं अपनी बात को एबी डिविलियर्स के सामने जाकर भी कहते हैं. सोशल मीडिया पर चहल का यह मजाकिया अंदाज फैन्स को पसंद आ रहा है. यही नहीं चहल दिग्गज मैक्सवेल के पास जाकर अपनी परेशानी उन्हें सुनाते हैं. वीडियो को खूब पसंद किया जा रहा है. बता दें कि मैक्सवेल का फॉर्म इस आईपीएल में गजब का रहा है और आरसीबी के नंबर वन पर पहुंचाने में उनका बड़ा हाथ रहा है.

इस सीजन में मैक्सवेल 2 अर्धशतक जमाने में सफल हो गए हैं और साथ ही विस्फोटक बल्लेबाजी कर विरोधी टीम के गेंदबाजों की खूब खबर ले रहे हैं. गौरतलब है कि पिछले सीजन में ग्लेन मैक्सवेल एक भी छक्का नहीं जमा पाए थे, जिसके बाद पंजाब किंग्स ने इस बल्लेबाज को रिलीज कर दिया था. मौका पाकर ऑक्शन में आरसीबी ने मैक्सवेल को खरीदा और इस सीजन में विस्फोटक बल्लेबाज का बल्ला रन बरसा रहा है.

