बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 (Commonwealth Games 22) के लिए क्वालीफाइंग टीमों की घोषणा आईसीसी (ICC) ने कर दी है. बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्वेंटी 20 टूर्नामेंट के लिए 8 टीमों ने क्वालीफाई किया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज की टीम शामिल है. बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स अगले साल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किए जाने वाले हैं. ऐसा केवल दूसरी बार हो रहा है जब क्रिकेट कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सेदारी ले रहा है. इससे पहले 1998 में कुआलालंपुर में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरूष क्रिकेट को शामिल किया गया था जिसमें दक्षिण अफ्रीका की टीम विजेता बनी थी.

मेजबान टीम के रूप में इंग्लैंड की महिला टीम ने सीधे ही इस प्रतियोगिता के लिए क्वॉलिफाई पहले ही कर लिया था. बता दें कि 1 अप्रैल 2021 को MRF टायर्स ICC महिला T20I टीम रैंकिंग में टॉप-8 में रहने वाली टीमों को क्वालीफाई करने का मौका दिया गया है.

Teams that have qualified for the Birmingham 2022 Commonwealth Games #B2022 pic.twitter.com/sYJqUJPHxl — ICC (@ICC) April 26, 2021

बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में क्रिकेट के सभी मैच इंग्लैंड के एजबेस्टन मैदान पर खेले जाएंगे. इसके अलावा बाकी बचे एक स्थान के लिए उस टीम को प्रवेश दिया जाएगा, जो कॉमनवेल्थ गेम्स का क्वॉलिफायर विजेता होगा.

इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से आठ अगस्त तक आयोजित होने वाले इन खेलों में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया जा रहा है.चार साल में होने वाले इन खेलों के लिए आईसीसी और राष्ट्रमंडल खेल महासंघ (सीजीएफ) ने बुधवार को क्वालीफिकेशन प्रक्रिया की जानकारी दी है. आईससी ने ट्वीट कर क्वालीफाई टीमों का ऐलान भी किया है. (इनपुट भाषा से भी)