पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक को मिली पाक टीम के 'ट्रेनिंग कैंप' की कमान, यह है वजह..

दो दिन के फिटनेस टेस्ट के बाद शिविर 22 अगस्त से शुरू होगा और सात सितंबर तक चलेगा. मिस्बाह (Misbah-ul-Haq) इस शिविर का ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे. PCB ने फैसला किया है कि वह कोच मिकी आर्थर (Mickey Arthur) और पूरे कोचिंग स्टाफ का कार्यकाल नहीं बढ़ाएगी. मीडिया में ऐसी अटकलें हैं कि मिस्बाह को यह काम दिया जा सकता है.

PCB invites 20 cricketers for pre-season camp at the NCA



