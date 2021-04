पाकिस्तनी पूर्व सीमर शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने अपने देशवासियों से कोरोनावायरस (Covid-19) की मार झेल रहे भारत की मदद के लिए आगे आने की अपील की है. बता दें कि शनिवार को भारत में 3,46,786 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं. पिछले साल शुरू हुई महामारी के बाद से यह भारत में किसी दिन विशेष के भीतर संक्रमित मरीजों का सबसे ज्यादा आंकड़ा है. सरकार द्वारा रिलीज किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 2,624 मौतें हुयी हैं और इन आंकड़ों ने दुनिया भर को विचलित कर दिया है.

शोएब ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा कि किसी भी सरकार के लिए जारी संकट से निपटना असंभव सरीखा है. मैं अपनी सरकार और देशवासियों से भारत की मदद करने की अपील करता हूं. भारत को बहुत ज्यादा संख्या में ऑक्सीजन टैंकों की जरूरत है. मैं हर शख्स से भारत के लिए फंड जुटाने और उसे ऑक्सीजन टैंक्स देने की अपील करता हूं.

पूर्व सीमर ने भारत के नागरिकों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए कहा कि हमें इस मुश्किल और महामारी के समय एक-दूसरे का सहयोग करना चाहिए. भारत वास्तव में कोविड-19 की समस्या से जूझ रहा है और उसे वैश्विक स्तर पर सहयोग किए जाने की जरूरत है. स्वास्थ्य व्यवस्था वहां चरमरा रही है. यह एक महामारी है और हमें इस आड़े समय में एक-दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए. इससे पहले भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने देशवासियों से इस संकट के समय एकजुट होने की अपील की थी. साथ ही, जडेजा ने देशवासियों से कोविड-19 नियमों के तहत आचार-बर्ताव करने की अपील करते हुए मरीजों के इलाज में दिन-रात जुटे डॉक्टरों का भी शुक्रिया अदा किया.

