टीम इंडिया के लिए खेले पूर्व क्रिकेटर वीबी चंद्रशेखर का निधन

नई दिल्ली:

Former cricketer VB Chandrasekhar has passed away in Chennai pic.twitter.com/NWIpSh4dpI — ANI (@ANI) August 15, 2019

Shocked to hear about the passing away of VB Chandrasekhar . Condolences to his family and loved ones — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) August 15, 2019

Deeply saddened and shocked to know about the demise of my good friend VB Chandrashekar. Heartfelt condolences to his family. May his soul RIP. — VVS Laxman (@VVSLaxman281) August 15, 2019

जब ग्रेग चैपल भारतीय टीम के कोच थे तब वह राष्ट्रीय चयनकर्ता भी रहे. बाद के वर्षों में उन्होंने घरेलू क्रिकेट में कमेंट्री भी की. टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्‍मण और मोहम्‍मद कैफ ने वीबी चंद्रशेखर (VB Chandrasekhar) के निधन पर अफसोस जताया है और उन्‍हें श्रद्धांजलि दी है. लक्ष्‍मण ने अपने संदेश में कहा-अच्‍छे दोस्‍त वीबी चंद्रशेखर के निधन से दुखी और आहत हूं. उनके परिवार के प्रति संवेदना व्‍यक्‍त करता हूं. मोहम्‍मद कैफ ने ट्वीट करके चंद्रशेखर को याद किया. उन्‍होंने लिखा-वीबी चंद्रशेखर के निधन की खबर से धक्‍का लगा है.