फील्डिंग कोच आर. श्रीधर बोले, Ravindra Jadeja इस दशक के सर्वश्रेष्ठ भारतीय फील्डर, कही यह बात..

मुम्बई:

मिस्बाह उल हक को उम्मीद, ऑस्ट्रेलिया दौरे में 'सरप्राइज पैकेज' साबित होंगे 16 वर्षीय Naseem Shah

'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने श्रीधर के हवाले से लिखा है, "मैदान में रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की मौजूदगी से टीम का मनोबल ऊंचा रहता है. वह अपनी फील्डिंग के दम पर विपक्षी टीमों पर दबाव बनाए रखते हैं (Ravindra Jadeja best Indian fielder of the decade). मैदान पर उनकी मौजूदगी का जादुई असर रहता है. मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता लेकिन मैं मानता हूं कि बीते एक दशक में जडेजा भारत के श्रेष्ठ फील्डर रहे हैं."

जो Ravindra Jadeja ने किया, वह 142 साल के टेस्ट इतिहास में कोई लेफ्टआर्म बॉलर नहीं कर सका

गौरतलब है कि जडेजा (Ravindra Jadeja) इस समय टेस्ट और वनडे क्रिकेट में गेंदबाजी और फील्डिंग के साथ बल्लेबाजी में भी अहम योगदान दे रहे हैं. वर्ल्डकप 2019 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी जुझारू अर्धशतकीय पारी की याद अभी भी फैंस के दिमाग में ताजा होगी. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हाल की टेस्ट सीरीज में भी सर जडेजा ने बल्ले के साथ अच्छा प्रदर्शन किया था. शॉर्टर फॉर्मेट के क्रिकेट में जडेजा अपनी फील्डिंग से भी मैच का रुख बदलने में सक्षम हैं. वे फील्ड पर बेहद तेज हैं और असंभव माने जाने वाले कैच को भी संभव बनाने की काबलियत रखते हैं. विकेट पर उनका थ्रो बेहद तेज और सटीक होता है. फील्डर के तौर पर भी वे टीम के लिए कई बहुमूल्य रन बचाते हैं.

वीडियो: रांची टेस्ट जीतकर टीम इंडिया ने किया दक्षिण अफ्रीका का 'सफाया'