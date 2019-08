अंगूठे में चोट को लेकर कप्तान विराट कोहली ने कहा- अगर यह फ्रैक्चर होता तो...

This is a shot that Rishabh Pant will want to forget but shouldn't. It should remind him of how much ability he is wasting. He is a batsman-keeper, not the other way around, so his batting must speak for him even more. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) August 14, 2019

Rishabh Pant is highly overrated player.He plays only in IPL & when it comes to international games he doesn't play upto mark & always get out by playing irresponsible shots.Time came to give Chance to Sanju Samson or Ishan Kishan otherwise Dhoni have to play till #WC23.#INDvsWI — MS (@EngineerMs16) August 15, 2019

Time for Team India to give chance to Sanju Samson and Ishan Kishan until Rishabh Pant learns from his mistakes @vikrantgupta73 @rawatrahul9 #AskSportsTak — GodlSuraj (@GodLikeSuraj) August 15, 2019

Enough of babysitting the babysitter. Teach him the value of a wicket with some punishment.#RishabhPant #INDvWI — Ashok Mithra D (@mithra_d) August 14, 2019

Absolutely ri8 its a Indian cricket team not a gully cricket should understand his importance at the team and value of his wicket. Casual approach. — Ayon Adhikary (@AyonAdhikary6) August 15, 2019

Sanju Samson is also good prospect for wicket keeping.. — Pradeep Mani (@pradeepmtp) August 15, 2019

पंत (Rishabh Pant) के आउट होने के तरीके पर तल्‍ख रिएक्‍शन देते हुए एक फैन ने उन्‍हें ओवररेटेड खिलाड़ी बताया. एक अन्‍य ने कहा कि पंत अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते तो संजू सैमसन और ईशान किशन जैसे विकेटकीपर बल्‍लेबाज को मौका दिया जाना चाहिए. एक अन्‍य फैन ने राय जताई कि विकेट की अहमियत बताने के लिए पंत को कुछ 'सजा' दी जानी चाहिए. बुधवार को खेले गए बारिश से प्रभावित तीसरे वनडे मैच में वेस्‍टइंडीज ने निर्धारित 35 ओवर में सात विकेट खोकर 240 रन बनाए थे. क्रिस गेल ने 41 गेंदों पर 72 और ईविन लुई ने 29 गेंदों पर 43 रन की जोरदार पारी खेली. इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 115 रन की साझेदारी की. जवाब में खेलते हुए भारत ने 32.3 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्‍य हासिल कर लिया. विराट कोहली के अलावा श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) ने मैच में 65 रन की पारी खेली और जीत में अहम योगदान दिया.

वीडियो: विराट कोहली के ऊपर इतना दबाव क्‍यों?