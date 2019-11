ट्विटर पर नजर आया #DhoniRetires तो शुरू हो गया प्रतिक्रियाओं और राेचक Memes का दौर..

ग्लेन मैक्सवेल पर चढ़ा MS Dhoni का 'रंग', हेलीकॉप्टर शॉट लगाकर जड़ा छक्का, VIDEO

Relax guys. Don't worry about #DhoniRetires , you will never be able to predict that , one day when you are unaware he will stump you out.#DhoniRetires — Pravesh sharma (@impraveshsharma) October 29, 2019

Reaction of Dhoni fans vs Dhoni haters when heard about #DhoniRetires pic.twitter.com/Sidxl4yQmC — gajender (@gajender00) October 28, 2019

Reaction of Dhoni fans Vs Reaction of Rishabh Pant when they come to know #DhoniRetires is now trending on twitter pic.twitter.com/03xtDlf2Mw — Anantha Sai Srikar (@Virat_fan_) October 29, 2019

गौरतलब है कि बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टी20 टीम के चयन के बाद चयन समिति के प्रमुख एमएसके प्रसाद से धोनी के बारे में सवाल पूछा गया था. इस सवाल पर प्रसाद ने कहा कि अब हम काफी आगे आ चुके हैं. अगले वर्ल्ड कप के लिए हमारा ध्यान सिर्फ युवाओं पर है. प्रसाद ने कहा था ‘वे (धोनी)घरेलू क्रिकेट खेलें या फिर संन्यास लें, यह उनका व्यक्तिगत फैसला रहेगा. हम पहले ही भारतीय टीम के लिए भविष्य का रोडमैप तैयार कर चुके हैं.

