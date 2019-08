भारत के राजस्‍व में कटौती की तैयारी में ICC, ब्रिटिश लॉ फर्म की सेवाएं लेगा BCCI

टेस्‍ट क्रिकेट में अमला (Hashim Amla) ने 28 और वनडे में 27 शतक जड़े. रिटायरमेंट की घोषणा के बाद क्रिकेटप्रेमियों ने सोशल मीडिया पर अमला के खेल के प्रति समर्पण की जमकर प्रशंसा की. कुछ फैंस का तो मानना था कि एबी डिविलियर्स, डेल स्‍टेन (टेस्‍ट क्रिकेट) और अब हाशिम अमला के संन्‍यास से दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट के एक युग का अंत हो गया (Hashim Amla retires from international cricket). नजर डालते हैं अमला के संन्‍यास को लेकर किए गए ट्वीट्स पर..

ABD retired

Dale Steyn retired

and now Hashim Amla retires from international cricket !! End of an era of South African cricket ! #HashimAmla !! pic.twitter.com/totFoSiSpG — Trojan_Horse (@sampath0272) August 8, 2019

South Africa Test cricketer ( by number)

295 - Hashim Amla

296 - AB de Villiers

297 - Dale Steyn

These 3 legends made their Test debut in the space of 2 weeks in 2004...ruled Test cricket for over a decade and now have retired...end of an era!! pic.twitter.com/CTyomnZ2Ea — JSK (@imjsk27) August 8, 2019

Fastest to 50 Centuries in international cricket #HashimAmla pic.twitter.com/bMyisIZkot — Vivek Kumar Patel (@ImVKpatel18) August 8, 2019

The highest test scorer for South Africa with 311* runs.

Fastest in world cricket to score 2000-7000 ODI runs.

One of the World class batsmen SA has ever produced. Always pleasing to the eye. An absolute gentleman. Leaves with a fantastic record.

Happy retirement #HashimAmla. pic.twitter.com/9wxH1t1qKs — George Vijay (@VijayIsMyLife) August 8, 2019

#EndofanEra #HashimAmla Thanks for all the memories champ wish ya all the luck for the rest of your life .. pic.twitter.com/M6WXgzPoh0 — Gaurav Bhattacharjee (@gauravamon) August 8, 2019

अमला (Hashim Amla) ने दिसंबर 2004 में कोलकाता में भारत के खिलाफ टेस्ट में पदार्पण किया था. उन्होंने इस साल फरवरी में पोर्ट एलिजाबेथ में श्रीलंका के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच खेला था. इसके अलावा उन्होंने 2008 में चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में पदार्पण किया था. हाशिम (Hashim Amla) ने इस साल जनवरी में चेस्टर ली स्ट्रीट में श्रीलंका के खिलाफ अपना आखिरी वनडे मैच खेला था.

अमला ने बयान में कहा, ‘‘सबसे पहले खुदा का शुक्रिया जो मुझे दक्षिण अफ्रीकी जर्सी पहनने का मौका मिला. यह खुशी और सम्मान है. मैंने इस अद्वितीय यात्रा में कई सबक सीखे, कई मित्र बनाये और सबसे महत्वपूर्ण प्यार, भाईचारा साझा किया.' अमला ने अपने करियर में महत्वपूर्ण योगदान देने वालों का भी आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा, ‘मैं अपने माता पिता का उनकी दुआओं, प्यार और सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता हूं. उनके आशीर्वाद के कारण ही मैं इतने लंबे समय तक दक्षिण अफ्रीका की तरफ से खेला. इसके अलावा मेरे परिजन, दोस्त और एजेंट, मेरी इस यात्रा के दौरान टीम के मेरे साथी और सहयोगी स्टाफ के सदस्य सभी का मैं तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं." इसके अलावा उन्होंने अपने प्रशंसकों, क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका और उनके प्रशासनिक टीम का भी आभार माना.

वीडियो: विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ मतभेद होने से किया इनकार