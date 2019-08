West Indies vs India, 2nd ODI: टीम इंडिया ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे में (West Indies vs India, 2nd ODI)59 रन से जीत हासिल की. मैच का फैसला डकवर्थ-लुईस नियम से हुआ. मैच को अपने लिए विशेष बनाते हुए विराट कोहली (Virat Kohli) ने बेहतरीन शतक (120 रन) ठोका.विराट का वनडे क्रिकेट में यह 42वां शतक रहा, 11 पारियों के बाद वलडे में उनका यह शतक आया है. विराट ने वनडे में अपना पिछला शतक 9 मार्च 2019 को रांची में लगाया था. विराट (Virat Kohli) के इस शतक की क्रिकेट के दिग्‍गजों और फैंस ने जमकर प्रशंसा की. इस शतकीय पारी के बाद विराट की तारीफ में जमकर ट्वीट हुए (Tweets om Virat Kohli century). नजर डालते हैं विराट की तारीफ में फैंस और पूर्व क्रिकेटरों के ट्वीट पर..

सौरव गांगुली, मोहम्‍मद कैफ, इरफान पठान और परविंदर अवाना सहित कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी विराट कोहली (Virat Kohli) की इस शतकीय पारी को सराहा है. कैफ ने अपने ट्वीट में लिखा, 'इस 100 का इंतजार था और किंग कोहली ने शानदार अंदाज में इसे किया. मॉडर्न मास्‍टर के लिए 42वां शतक.' सौरव गांगुली ने लिखा, 'विराट कोहली (Virat Kohli) की वनडे क्रिकेट में एक और मास्‍टर पारी. वाकई क्‍या खिलाड़ी है.. '

गौरतलब है कि विराट (Virat Kohli) अब भारत के लिए वनडे में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं. उन्‍होंने सौरव गांगुली को पीछे छोड़ा. वनडे में भारतीय खिलाड़ि‍यों में विराट से अधिक रन इस समय केवल सचिन तेंदुलकर के ही नाम पर हैं. सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने जहां वनडे में 300 पारियों में 11363 रन बनाए थे वहीं विराट ने अपनी 229वीं पारी में ही 11406 रन बना लिए. कोहली (Virat Kohli) से आगे अब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ही हैं, जिन्होंने 463 मैचों की 451 पारियों में 18426 रन बनाए हैं. कोहली (Virat Kohli) अगर इस तरह बल्लेबाजी करना जारी रखते हैं तो वह एक दिन जरूर सचिन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

