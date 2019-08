पाकिस्‍तानी टीम के बैटिंग कोच रहे ग्रांट फ्लावर ने इस मामले में देश को बताया सबसे खराब..

वैसे इंटरव्‍यू के पहले ही शास्‍त्री को फिर से कोच चुना जाना तय माना जा रहा था. वेस्‍टइंडीज दौरे के लिए रवाना होने के पहले विराट कोहली ने कोच के तौर पर रवि शास्‍त्री को अपनी पसंद बताया था. रवि शास्‍त्री को फिर से कोच चुने जाने पर सोशल मीडिया ने अपने ही अंदाज में प्रतिक्रिया दी. एक फैन ने कहा- शास्‍त्री के मार्गदर्शन में भारतीय टीम को सभी प्रमुख आईसीसी टूर्नामेंट्स में हार मिली. हमने दक्षिण अफ्रीका और इंग्‍लैंड में टेस्‍ट सीरीज हारी. हर तीन साल में अपने मिडिल ऑर्डर को भी सेटल नहीं कर पाए हैं. क्‍या यह वजह उन्‍हें हटाए जाने के लिए पर्याप्‍त नहीं हैं. नजर डालते हैं सोशल मीडिया पर आए रिएक्‍शन और तैयार किए गए Memes पर..

We lost all major ICC tournaments under Shastri (except 1 under Kumble)since 2015 despite being favourites.We lost test series in SA n Eng while AUS just thrashed Eng.We aren't able to settle our middle order since 3 yrs,if this is not sufficient to remove him,then what's it?