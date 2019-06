World Cup 2019, ENG vs SL: श्रीलंका ने मारी 'दोहरी मार', अंग्रेज गए 20 रन से हार

लीड्स:

SRI LANKA. HAVE. DONE. IT.



Sri Lanka secure a famous victory over the tournament hosts!#CWC19 | #ENGvSL pic.twitter.com/m5xigfcDdv — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 21, 2019

लेकिन शुरू से चली आ रही समस्या मतलब एक छोर पर विकेट गिरने का सिलसिला नियमित अंतराल पर जारी रहा. एक समय इग्लैंड का स्कोर 38वें ओवर में पांच विकेट पर करीब 170 था. यहां से इंग्लिश टीम की राह में कोई बाधा नहीं थी और लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से अपने नाम कर लेगी, लेकिन एक बार मोईन अली क्या आउट हुए, तो यहां से श्रीलंकाई टीम हावी हो गई. इंग्लैंड ने अपने आखिरी पांच विकेट 42 रन के भीतर गंवा दिए. धनंजय डि सिल्वा ने एक ही ओवर में पहले वोक्स और राशिद को चलता कर इंग्लैंड को एकदम से हार के दरवाजे पर ला खड़ा किया.

Lasith Malinga does it yet again in a World Cup.



He's today's Player of the Match.#CWC19 | #ENGvSL pic.twitter.com/MHpyilduZR — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 21, 2019

और इस आगे बढ़ाते हुए उदाना और प्रदीप ने जल्द ही इंग्लैंड की हार पर मुहर लगा दी. कुल मिलाकर यह लसिथ मलिंगा और धनंजय डि सिल्वा की यह दोहरी मार ही थी, जिसने इंग्लिश टीम और उसके समर्थकों को हार का दंश झेलने पर मजबूर कर दिया. पूरी इंग्लिश टीम 47 ओवरों में 212 रन बनाकर आउट हो गई. हार के लिए इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर को उखाड़े वाले और चार विकेट चटकाने वाले लसिथ मलिंगा को मैन ऑफ द मैच चुना गया.

It's party time for the Sri Lanka fans in Leeds #CWC19 | #ENGvSL pic.twitter.com/kUkLwb5wsc — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 21, 2019

SCORECARD

COMMENTARY

SEE MATCH GRAPHICS

विकेट पतन: 1-1 (बैर्यस्टो, 0.2), 26-2 (विंस, 6.5), 73-3 (मोर्गन, 18.4), 127-4 (रूट, 30.3), 144-5 (बटलर 32.3), 170-6 (मोईन, 38.3), 176-7 (वोक्स, 40.1), 178-8 (राशिद, 40.5), 186-9 (जोफ्रा, 43.4), 212-10 (वुड, 46.6)

इससे पहले मेजबान इंग्‍लैंड के खिलाफ शुक्रवार को हुए मुकाबले में श्रीलंका टीम लगातार विकेट गंवाती रही और निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 232 रन (England vs Sri Lanka) ही बना सकी. श्रीलंका टीम के लिए हरफनमौला एंजेलो मैथ्‍यूज (Angelo Mathews) टॉप स्‍कोरर रहे, उन्‍होंने नाबाद 85 रनों की पारी खेली. अविष्‍का फर्नांडो ने 49 और कुसल मेंडिस ने 46 रनों का योगदान दिया. लीड्स के मैदान पर आज श्रीलंका के कप्‍तान दिमुथ करुणारत्‍ने ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया. शुरुआत के तीन ओवर में ही श्रीलंका के दोनों ओपनर पवेलियन लौट गए. इसके बाद अविष्‍का फर्नांडो और कुसल मेंडिस ने पारी को संभालने का प्रयास किया लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद फिर विकेट गिरने लगे.

श्रीलंका की पारी: एंजेलो मैथ्‍यूज ने खेली जुझारू पारी

पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई और पहले तीन ओवर में ही दोनों ओपनर दिमुथ करुणारत्‍ने (1)और कुसल परेरा (2) आउट हो गए. दूसरे ओवर में जोफ्रा आर्चर ने करुणारत्‍ने को जोस बटलर से कैच कराया. अगले ओवर में क्रिस वोक्‍स ने परेरा को मोईन अली से कैच कराके इंग्‍लैंड के फैंस में खुशी की लहर दौड़ा दी. अविष्‍का फर्नांडो और कुसल मेंडिस की जोड़ी अब विकेट पर थी. इस मुश्किल वक्‍त पर अविष्‍का ने आक्रमण को ही अपनी सबसे अच्‍छी रणनीति माना और इंग्‍लैंड के गेंदबाजों के खिलाफ खुलकर खेले. उन्‍होंने पारी के छठे ओवर में आर्चर को दो चौके और छक्‍का जड़कर हर किसी को हैरान कर दिया. 10वें ओवर में भी उन्‍होंने इसी बॉलर को छक्‍का और फिर चौका लगाया. उनकी तेज बल्‍लेबाजी के ही कारण श्रीलंका 10.4 ओवर में 50 रन तक पहुंच गई.अविष्‍का दुर्भाग्‍यशाली रहे कि एक रन से अर्धशतक पूरा नहीं कर सके. 39 गेंदों पर 49 रन (छह चौके और दो छक्‍के) बनाने के बाद वे वुड की गेंद पर आदिल राशिद को कैच दे बैठे. उनकी जगह बैटिंग करने आए एंजेलो मैथ्‍यूज ने 13वीं बॉल पर अपना पहला रन बनाया.अविष्‍का के आउट होने के बाद श्रीलंका की रनगति में कुछ गिरावट आई थी लेकिन 23.2 ओवर में टीम के 100 रन पूरे हुए. दोनों बल्‍लेबाजों के बीच 50 रन की साझेदारी भी पूरी हुई.25 ओवर के बाद श्रीलंका का स्‍कोर तीन विकेट खोकर 114 रन था.

श्रीलंका के लिहाज से अच्‍छी बात यह थी कि शुरुआत दो विकेट जल्‍दी गिरने के बाद उसकी ओर से दो अच्‍छी साझेदारियां हुई थीं.पारी के 30वें ओवर में लेग स्पिनर आदिल राशिद ने लगातार गेंदों को 'दो मेंडिस' कुसल और जीवन को आउट करके श्रीलंका की गाड़ी को फिर पटरी से उतार दिया. कुसल को 46 रन (68 गेंद, दो चौके) को मोर्गन ने कैच किया जबकि अगली ही गेंद पर जीवन गेंदबाज को ही कैच थमा बैठे. तीन विकेट से श्रीलंका के एकाएक पांच विकेट गिर गए. श्रीलंका के लिहाज से राहत की बात उसके अनुभवी खिलाड़ी एंजेलो मैथ्‍यूज का फॉर्म में आना रहा. हालांकि उनकी पारी बेहद धीमी रही. मैथ्‍यूज का अर्धशतक 84 गेंदों पर तीन चौकों की मदद से पूरा हुआ. श्रीलंका का छठा विकेट धनंजय डिसिल्‍वा (29) और सातवां विकेट थिसारा परेरा (2) के रूप में गिरा. ये दोनों ही विकेट जोफ्रा आर्चर के खाते में गए. लड़खड़ाते हुए श्रीलंका के 200 रन 45.3 ओवर में पूरे हुए. आठवें विकेट के रूप में इसुरु उडाना को मार्क वुड ने रूट से कैच करा दिया.आठवें विकेट के रूप में इसुरु उडाना और नौवें विकेट के रूप में लसिथ मलिंगा आउट हुए. 50 ओवर में श्रीलंका का स्‍कोर 9 विकेट खोकर 232 रन रहा. एंजेलो मैथ्‍यूज 115 गेंदों पर 85 (पांच चौके, एक छक्‍का) और नुवान प्रदीप एक रन बनाकर नाबाद लौटे. इंग्‍लैंड के लिए जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड ने तीन-तीन विकेट लिए जबकि आदिल राशिद को दो विकेट मिले.

विकेट पतन: 3-1 (करुणारत्‍ने, 1.6), 3-2 (परेरा, 2.2), 62-3 (फर्नांडो, 12.5),133-4 (कुसल मेंडिस, 29.4), 133-5 (जीवन मेंडिस, 29.5), 190-6 (धनंजय, 43.3), 200-7 (थिसारा परेरा, 45.4), 209-8 (उडाना, 46.4), 220-9 (मलिंगा, 48.3)

Angelo Mathews' unbeaten 85 lifts Sri Lanka to 232/9 from their 50 overs.



Will it be a straightforward chase for #EoinMorgan and Co.? pic.twitter.com/AypVOJob3K — ICC (@ICC) June 21, 2019

IND vs AFG: यह बड़ा रिकॉर्ड कोहली का कर रहा इंतजार, सचिन और लारा रह जाएंगे पीछे..

श्रीलंका टीम ने मैच में अपनी प्‍लेइंग XI में दो बदलाव किए. जीवन मेंडिस और अविष्‍का को लाहिरु थिरिमाने और मिलिंडा सिरीवर्धने की जगह मिली है. इंग्‍लैंड ने अपनी वही टीम रखी जो पिछले मैच में अफगानिस्‍तान के खिलाफ खेली थी. मोईन अली के लिए यह वनडे खास है. यह उनका 100वां वनडे मैच है. अफगानिस्‍तान के खिलाफ मैच में इंग्लैंड के कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) ने वर्ल्‍डकप इतिहास का चौथा सबसे तेज शतक जमाया था.

Toss news from Leeds!



Sri Lanka skipper #DimuthKarunaratne wins the toss and elects to bat against England. #ENGvSL | #CWC19 pic.twitter.com/jdx5ycyJ5l — ICC (@ICC) June 21, 2019

World Cup: कामरान अकमल की अपील, इन खिलाड़ियों पर सख्त कार्रवाई करें PM इमरान खान

दोनों टीमें इस प्रकार हैं..

श्रीलंका: दिमुथ करुणारतने (कप्‍तान), कुसल परेरा, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजया डिसिल्वा, जीवन मेंडिस, थिसारा परेरा, इसुरू उदाना, लसिथ मलिंगा और नुवान प्रदीप.

इंग्लैंड: जेम्स विन्स, जॉनी बेयरस्‍टॉ, जो रूट, इयोन मॉर्गन (कप्‍तान), जोस बटलर, बेन स्टोक्स, मोईन अली, क्रिस वोक्स, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद और मार्क वुड.

वीडियो: टीम इंडिया की पाकिस्‍तान पर शानदार जीत