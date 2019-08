WI vs IND, 3rd ODI: शॉट सिलेक्‍शन पर ट्रोल हुए ऋषभ पंत, फैंस बोले-ओवररेटेड प्‍लेयर..

सीरीज में ऑस्‍ट्रेलिया 1-0 से आगे है. एजबेस्‍टन के पहले टेस्‍ट में टीम ने 251 रन से जीत हासिल की थी. मैच का पहला दिन बारिश की भेंट चढ़ जाने के बाद दूसरे दिन आज, ऑस्ट्रेलिया के कप्‍तान टिम पेन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इंग्लैंड की शुरुआत काफी खराब रही और मेजबान टीम ने बिना कोई रन बनाए ही जेसन रॉय (0) का विकेट गंवा दिया. रॉय को पारी के दूसरे ही ओवर में जोश हेजलवुड ने विकेटकीपर टिम पेन से कैच कराया. इंग्‍लैंड को कप्‍तान जो रूट से अच्‍छी पारी की उम्‍मीद थी लेकिन वे भी केवल 14 रन बनाकर हेजलवुड के शिकार बन गए. रूट ने 20 गेंदों पर तीन चौके लगाए.मुश्किल के इस वक्‍त में रोरी बर्न्‍स और जो डेनली ने अर्धशतकीय साझेदारी करके टीम को संभालने की कोशिश की. लंच के समय इंग्‍लैंड का स्‍कोर दो विकेट पर 76 रन थे. पहले सेशन की समाप्ति के समय बर्न्‍स 34 और डेनली 27 रन बनाकर नाबाद थे.

दूसरा सेशन तो इंग्‍लैंड के लिए और भी खराब रहा और टीम ने इस दौरान चार विकेट गंवाए. डेनली आउट होने वाले तीसरे बल्‍लेबाज रहे, उनका विकेट भी हेजलवुड ने लिया. डेनली (30)का कैच भी पेन ने पकड़ा. पहले टेस्‍ट में सेंचुरी लगाने वाले बर्न्‍स ने अपना अर्धशतक 119 गेंदों पर सात चौकों की मदद से पूरा हुआ. हालांकि हाफसेंचुरी पूरी करने के बाद वे ज्‍यादा देर विकेट पर नहीं टिक पाए और कमिंस की गेंद पर कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट को कैच थमा बैठे. जोस बटलर (14) और बेन स्‍टोक्‍स (13)के रूप में अगले दो विकेट जल्‍दी-जल्‍दी गिरने से इंग्‍लैंड की मुश्किलें और बढ़ गईं. बटलर का जहां सिडल ने विकेटकीपर पेन के हाथों कैच कराया, वहीं स्‍टोक्‍स ऑफ स्पिनर नाथन लियोन की गेंद पर एलबीडब्‍ल्‍यू हुए. विकेटकीपर बल्‍लेबाज जॉनी बेयरस्‍टॉ ने 36 और क्रिस वोक्‍स ने 25 रन पर नाबाद रहते हुए टी-ब्रेक तक टीम के स्‍कोर को 201 रन तक पहुंचा दिया था.

तीसरे सेशन की शुरुआत में ही इंग्‍लैंड का सातवां विकेट क्रिस वोक्‍स के रूप में गिरा जो कमिंस की गेंद पर टिम पेन के दस्‍तानों में 'कैद' हुए. वोक्‍स ने 62 गेंदों का सामना करते हुए तीन चौकों और एक छक्‍के की मदद से 32 रन बनाए. टीम के स्‍कोर को आगे बढ़ाने की जिम्‍मेदारी अब काफी हद तक बेयरस्‍टॉ पर आ गई थी. जोफ्रा आर्चर (12) की पारी का अंत कमिंस ने उन्‍हें प्‍वाइंट पर उस्‍मान ख्‍वाजा से कैच कराकर किया. बेयरस्‍टॉ का अर्धशतक 82 गेंदों पर सात चौकों की मदद से पूरे हुए. इंग्‍लैंड के अगले दो विकेट स्‍टुअर्ट ब्रॉड और जॉनी बेयरस्‍टॉ के रूप में गिरे. टीम 77.1 ओवर में 258 रन बनाकर सिमट गई. ऑस्‍ट्रेलिया के कमिंस, हेजलवुउ और लियोन ने तीन-तीन विकेट लिए. एक विकेट सिडल के खाते में गया.

