ENG vs AUS, 5th Test, Day 4: इंग्लैंड ने आखिरी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 135 रनों से रौंदा

England win the Test match by 135 runs!



The Ashes will go back to Australia but the series is drawn 2-2!

एक छोर पर केवल मैथ्यू वेड ने 117 रनों का योगदान देकर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लोहा लेने की कोशिश की, लेकिन दूसरे छोर पर उन्हें किसी और दूसरे बल्लेबाज ने पचास रन का भी सहारा नहीं दिया. यही वजह रही कि मैच पांचवें दिन जाना तो दूर, चौथे दिन की समाप्ति से पहले करीब सवा घंटे पहले खत्म हो गया. और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम अपनी दूसरी पारी में 263 रन पर सिमट गई. इंग्लैंड के लिए स्टुअर्ट ब्रॉड और जैक लीच ने चार-चार विकेट चटकाए, तो पार्टटाइमर कप्तान जो रूट दो विकेट लेने में सफल रहे. इसी के साथ ही इंग्लैंड ने मुकाबला 135 रन से जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबर करा दिया. एशेज भले ही ऑस्ट्रेलिया अपने पास रखने में कामयाब रहा, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने वाली इंग्लिश टीम ने टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी ताकत का परिचय देते हुए कंगारुओं के पसीने छुड़ा दिए. जोफ्रा आर्चर मैन ऑफ द मैच चुने गए. इंग्लैंड की तरफ से मैन ऑफ द सीरीज बेन स्टोक्स रहे, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए यह सम्मान स्टीव स्मिथ के खाते में आया.

दूसरे सेशन में ऑस्ट्रेलिया की सारी उम्मीदें प्रचंड फॉर्म में चल रहे स्टीव स्मिथ पर थीं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ लगातार दस अर्द्धशतक बनाने वाले स्टीव स्मिथ इस पारी में टीम के लिए बड़ा सहारा नहीं बन सके. स्मिथ को ब्रॉड ने आउट कर अपना तीसरा विकेट लिया. यहां से एक छोर पर मैथ्यू वेड ने पतवार संभाली, लेकिन कुछ देर जमने के बाद मिचेल मार्श पार्टटाइमर कप्तान जो रूट का शिकार हो गए. चायकाल के समय ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 167 रन बनाए थे. तब मैथ्यू वेड 60 और टिम पैनी 10 रन पर थे.

THIS IS NOT A DRILL



England have dismissed Steve Smith for under 80!



England have dismissed Steve Smith for under 80!

इंग्लैंड से मिले 399 रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया लंच तक तीन विकेट पर 68 रन बनाए थे. तब स्मिथ 18 और मैथ्यू वेड 10 पर हैं. भोजन से करीब आधा घंटा पहले ऑस्ट्रेलिया ने लबुशाने के रूप में तीसरा विकेट गंवाया, जिन्होंने 14 रन बनाए. दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत एक बार फिर से बहुत ही खराब रही. और उसके दोनों ओपनर बहुत ही सस्ते में पवेलियन लौट गए. जहां मारकस हैरिस ने सिर्प 9 रन बनाए, तो वहीं डेविड वॉर्नर सिर्फ 11 रन का ही योगदान दे सके. इन दोनों को ही स्टुअर्ट ब्रॉड ने चलता किया

विकेट पतन: 18-1 (हैरिस, 4.6), 29-2 (डेविड वॉर्नर, 6.4), 56-3 (लबुशाने 16.3), 85-4 (स्मिथ, 26.3), 148-5 (मार्श, 43.3), 200-6 (पैनी, 55.6), 244-7 (कमिंस), 260-8 (वेड, 75.1), 263-9 (लॉयन, 76.5), 263-10 (हैजलवुड, 76.6)

Harris, Warner & Labuschagne



But....



Steve Smith is still at the crease for Australia



Australia 68/3 at Lunch.

इससे पहले इंग्लैंड की दूसरी पारी 329 पर सिमट गई. इस तरह पहली पारी के 69 रन की बढ़त को मिलाकर इंग्लैंड ने कुल 398 रन की बढ़त हासिल की. इंग्लैंड ने अपने शनिवार के स्कोर 8 विकेट पर 313 रन से आगे खेलना शुरू किया और जोफ्रा आर्चर और जैक लीच को जल्द ही आउट हो गए. लॉथन लॉयन ने सबसे ज्यादा चार विकेट चटकाए.

विकेट पतन: 54-1 (बर्न्स, 16.3), 87-2 (27.2), 214-3 (स्टोक्स, 63.6), 222-4 (डेनली, 66.6), 249-5 (बैर्यस्टो, 72.3), 279-6 (सैम कुरैन, 80.4), 305-7 (वोक्स, 86.6), 305-8 (बटलर, 87.1), 317-9 (जोफ्रा, 92.3), 329-10 (जैक लीच, 95.3)

वहीं तीसरे दिन की बात करें, तो जो डेनली और बेन स्टोक्स के अर्द्धशतकों की बदौलत इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 382 रन की विशाल बढ़त हासिल कर ली है. इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने के समय आठ विकेट पर 313 रन बना लिए हैं. जोफ्रा आर्चर और जैक लीच क्रीज पर हैं. डेनली दुर्भाग्यशाली रहे कि वह छह रन से शतक से चूक गए, तो वहीं बेन स्टोक्स ने 67 रन की पारी खेली. इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 127 रन की अहम साझेदारी की. पांचवें और आखिरी टेस्ट में खेली दोनों देशों की फाइनल इलेवन इस प्रकार रही:

ऑस्ट्रेलिया: टिम पेन (कप्तान/विकेटकीपर), स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर, मार्कस हैरिस, मार्नस लाबुशेन, मिचेल मार्श, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, पीटर सिडल, मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन और जोश हेजलवुड.

इंग्लैंड: जो रूट (कप्तान), रोनी बर्न्स, जो डेनली, जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉनी बैर्यस्टो, जोस बटलर, जैमस कुरेन, क्रिस वोक्स, जोफ्रा आर्चर, जैक लीच और स्टुअर्ट ब्रॉड

