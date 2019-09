ENG vs AUS, 5th Test, Day 3: इंग्लैंड चार सौ की बढ़त के नजदीक पहुंचा

केनिंगटन ओवल:

Stumps at The Oval!



England will resume tomorrow 313/8 with Jofra Archer and Jack Leach at the crease.



They lead Australia by 382 runs, Joe Denly (94) and Ben Stokes (67) the stars with bat adding 127 for the fourth wicket pic.twitter.com/UoB6foTLP9 — ICC (@ICC) September 14, 2019

लंच से लेकर चाय तक का समय पूरी तरह से जो डेनली और बेन स्टोक्स के नाम रहा. और दिन के दूसरे सेशन में इन दोनों ने कंगारू गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा कर रख दिया. ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पैनी ने बदल-बदलकर गेंदबाज लगाए और कमोबेश अपने सभी गेंदबाजों का आजमाया, लेकिन वे न ही डेनली का विकेट ले सके और न ही बेन स्टोक्स का. टी के समय डेनली 87 और बेन स्टोक्स 57 पर थे.

Back-to-back amazing catches from Australia!



Steve Smith takes the first one at second slip diving to his right to remove Woakes.



Marnus Labuschagne then takes a diving catch running forward from deep square-leg.



Scorecard https://t.co/Op8d6I1Gph pic.twitter.com/R2eqTXyidb — ICC (@ICC) September 14, 2019

इससे पहले इंग्लैंड ने सुबह अपने स्कोर बिना किसी नुकसान के नौ रन से आगे खेलना शुरू किया और रोरी बर्न्स और जो डेनली अड़ियल रवैया दिखाते हुए स्कोर को 54 रन तक ले गए, जब रोनी को लॉयन ने विकेट के पीछे टिम पैनी के हाथों लपकवा दिया. इसके कुछ देर बाद ही निगाहें जमा चुके इंग्लिश कप्तान भी लॉयन का ही शिकार बन गए. यहां से बेन स्टोक्स और जो डेनली ने लंच तक आगे और कोई नुकसान नहीं होने दिया. लंच के समय इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 88 रन था. इस समय डेनली 37 और स्टोक्स 0 पर थे.

विकेट पतन: 54-1 (बर्न्स, 16.3), 87-2 (27.2), 214-3 (स्टोक्स, 63.6), 222-4 (डेनली, 66.6), 249-5 (बैर्यस्टो, 72.3), 279-6 (सैम कुरैन, 80.4), 305-7 (वोक्स, 86.6), 305 (बटलर, 87.1)

वहीं, दूसरे दिन की बात करें, तो इंग्लिश सीमर जोफ्रा आर्चर (Jofra Archer) के नाम पर रहा. आर्चर के साथ- साथ युवा सैम कुरेन की बेहतरीन गेंदबाजी से पहली पारी में 294 रन बनाने वाले इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को उसकी पहली पारी में 225 रन समेट कर 69 रन की बढ़त हासिल कर ली. दिन का खेल खत्म होने के समय इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 9 रन बना कर कुल बढ़त को 78 तक पहुंचाते हुए फिलहाल खुद को ड्राइविंग सीट पर ला खड़ा किया. अब इंग्लैंड कंगारुओं पर कितना शिकंजा कस पाता है, यह मैच के तीसरे दिन शनिवार को पूरी तरह साफ हो जाएगा. दोनों इंग्लिश ओपनर रोरी बर्न्स और जो डेनली क्रीज पर हैं.

WHAT A CATCH FROM RORY BURNS



Archer finishes with six wickets and Australia are all out for 225, trailing England by 69.



Scorecard https://t.co/Op8d6I1Gph pic.twitter.com/qBs9KpW8sk — ICC (@ICC) September 13, 2019

मैच के लिए दोनों देशों की फाइनल इलेवन इस प्रकार हैं:

ऑस्ट्रेलिया: टिम पेन (कप्तान/विकेटकीपर), स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर, मार्कस हैरिस, मार्नस लाबुशेन, मिचेल मार्श, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, पीटर सिडल, मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन और जोश हेजलवुड.

इंग्लैंड: जो रूट (कप्तान), रोनी बर्न्स, जो डेनली, जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉनी बैर्यस्टो, जोस बटलर, जैमस कुरेन, क्रिस वोक्स, जोफ्रा आर्चर, जैक लीच और स्टुअर्ट ब्रॉड

