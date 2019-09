ENG vs AUS, 5th Test, Day 2: दूसरा दिन Jofra Archer के नाम, इंग्लैंड 78 रन की बढ़त पर

SCORE BOARD

जोफ्रा आर्चर ने घातक गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया को उसकी पहली पारी में उम्मीद से पहले काफी पहले ही सिर्फ 225 रन पर समेट दिया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने सबसे ज्यादा 80 रन बनाए, तो लबुशाने ने 48 रन की पारी खेली. जोफ्रा आर्चर के अलावा युवा 21 साल के ऑलराउंडर सैम कुरेन ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए तीन विकेट चटकाए. और इस प्रदर्शन से इंग्लैंड ने पहली पारी में 69 रन की बहुत ही अहम बढ़त हासिल कर ली.

WHAT A CATCH FROM RORY BURNS



Archer finishes with six wickets and Australia are all out for 225, trailing England by 69.



