ENG vs AUS, 5th Test, Day 1: जोस बटलर के नाबाद अर्द्धशतक ने लड़खड़ाए इंग्लैंड को दी राहत

केनिंगटन ओवल:

Stumps at the end of a very entertaining day at The Oval!



England finish the day 271/8.



Mitchell Marsh took four wickets whilst Root made fifty and Buttler finished 64*. pic.twitter.com/IFSecMm3ev — ICC (@ICC) September 12, 2019

SCORE BOARD

COMMENTARY

SEE MATCH GRAPHICS

लेकिन पता नहीं टी में कैसी चाय इन दोनों ने पी कि चायकाल के बाद ये दोनों जल्द ही निकल लिए. और बाकी बल्लेबाजों ने भी इनका नियमित अंतराल पर अनुसरण किया. आखिरी सेशन में इंग्लैंड ने पांच विकेट गंवाए. लग रहा था कि पहले दिन ही बोरिया-बिस्तर न बंध जाए अंग्रेजों का!! वह तो भला हो जोस बटलर का, जिन्होंने अड़ियल रवैया दिखाते हुए एक छोर पर खूंटा गाड़ते हुए नाबाद अर्द्धशतक बनाया और इससे इंग्लैंड की दूसरे दिन तीन सौ से पार जाने की उम्मीदें जिंदा हैं. हां, यह बात अलग है कि बचे दो विकेट कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर लीच का साथ इंग्लैंड को तीन सौ के पार पहुंचा सकता है. पहले ही दिन मिचेल मार्श ने भी खुद के खिलाने के फैसले को सही साबित करते हुए चार विकेट चटकाए, तो दो-दो विकेट पैट कमिंस और हैजलवुड के हिस्से में आए.

Fifty for Jos Buttler, his first of the series!



He's doing his best to push England towards a competitive score on what looks a good wicket. pic.twitter.com/cSsyz4bEnt — ICC (@ICC) September 12, 2019

इंग्लैंड ने चायकाल के समय तक 3 विकेट पर 169 रन बनाए थे. तीसरे आउट होने वाले बल्लेबाज बेन स्टोक्स (Ben Stokes) रहे. इंग्लैंड को दो झटके दूसरे सेशन में लगे. ओपनर जो डेनली नाकाम रहे और 14 रन बनाकर जल्द ही पहले ही सेशन में पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद दूसरे ओपनर रोरी बर्न्स और कप्तान जो रूट ने मिलकर इंग्लैंड को मजबूत किया. रोरी बर्न्स दुर्भाग्यशाली रहे और केवल तीन रन से अर्द्धशतक से चूक गए. स्टोक्स ने 20 रन बनाए.

Mitch Marsh starred with the ball to claim 4-35 as England finished day one at 8-271 at The Oval #Ashes pic.twitter.com/Ue8PINyFkW — Cricket Australia (@CricketAus) September 12, 2019

विकेट पतन: 27-1 (डेनली, 8.3), 103-2 (बर्न्स, 30.5), 130-3 (बेन स्टोक्स, 39.3), 170-4 (रूट, 56.1), 176-5 (बैर्यस्टो, 59.4), 199-6 (कुरेन, 63.6), 205-7 (क्रिस वोक्स, 65.5), 226-8 (आर्चर, 70.4)

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता. दोनों ही देशों की टीम में बदलाव किया गया. ऑस्ट्रेलिया ने दो बदलाव अपनी इलेवन में किए हैं. ट्रेविस हेड की जगह मिचेल मार्श और मिचेल स्टार्क की जगह पीटर सिडल को टीम में शामिल किया गया है, जबकि इंग्लैंड ने क्रेग ओवर्टन की जगह क्रिस वोक्स और जेसन राय की जगह युवा ऑलराउंडर सेम कुरेन को इलेवन में जगह दी.

ऑस्ट्रेलिया: टिम पेन (कप्तान/विकेटकीपर), स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर, मार्कस हैरिस, मार्नस लाबुशेन, मिचेल मार्श, मैथ्यू वेड, पैट कमिंस, पीटर सिडल, मिचेल स्टार्क, नाथन लियोन और जोश हेजलवुड.

इंग्लैंड: जो रूट (कप्तान), रोनी बर्न्स, जो डेनली, जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉनी बैर्यस्टो, जोस बटलर, जैमस कुरेन, क्रिस वोक्स, जोफ्रा आर्चर, जैक लीच और स्टुअर्ट ब्रॉड

वीडियो: विराट कोहली ने रोहित शर्मा के साथ मतभेद से किया इनकार