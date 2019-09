ENG vs AUS 4th Test, Day 5: चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 185 रनों से धोया

मैनचेस्टर:

इस बड़े मौके पर जो डेनली के 53 रन को छोड़कर इंग्लैंड का कोई भी दूसरा बल्लेबाज अर्द्धशतक नहीं बना सका. न ही बेन स्टोक्स चले और न ही जोस बटलर. विकेट नियमित अंतराल पर चलते रहे, लेकिन कंगारुओं के चेहरे पर आखिरी पलों में ओवर-दर-ओवर गुजरने के साथ ही तनाव बढ़ता गया क्योंकि उन्हें कोटे के 98 ओवरों में ही इंग्लैंड के दस विकेट चटकाने थे. निचले क्रम में इंग्लिश ऑफ स्पिनर लीच ने कंगारुओं को और ज्यादा बेचैन कर दिया क्योंकि ओवर नब्बे के पार हो चले थे. लेकिन लीच आउट हुए, तो इंग्लिश पारी को सिमटने में समय नहीं लगा. और पूरी इंग्लैंड टीम 91.3 ओवरों में आउट हो गई.

ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा चार विकेट पैट कमिंस ने चटाकए, तो हैजलवुड और नॉथन लॉयन को दो-दो विकेट मिले. स्टार्क और लबुशाने के हिस्से एक-एक विकेट आया. ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी 8 विकेट पर 497 रन बनाकर घोषित कर दी थी, जिसके जवाब में इंग्लैंड ने अपनी पहला पारी में 301 रन बनाए थे. इस पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 186 पर घोषित करके मेजबान टीम के सामने जीत के लिए 383 रन का टारगेट दिया था.

दूसरे सेशन में भी इंग्लैंड को दो झटके लगे. जमकर खेल रहे जो डेनली को ऑफ स्पिनर नॉथन लॉयन ने चलता किया, तो जॉनी बैर्यस्टो को मिशेल स्टॉर्क ने एलबीडब्ल्यू चलता कर इंग्लैंड को एक और बड़ा झटका देकर उसकी मुसीबतें बहुत ही ज्यादा बढ़ा दीं, लेकिन इसके बाद जोस बटलर और ओवर्टन ने चायकाल तक कोई और झटका इंग्लैंड को नहीं लगने दिया. चायकाल के समय 6 विकेट पर 166 रन बना लिए थे.

सुबह इंग्लैंड ने शुक्रवार के स्कोर 2 विकेट पर 18 रन से आगे खेलना शुरू किया और जो डेनली और जेसन राय ने जूझने की पूरी कोशिश की, लेकिन कमिंस ने जेसन राय की गिल्लियां बिखेर जल्द ही उन्हें शांत कर दिया. कमिंस ने राय को ही नहीं, बल्कि थोड़ी ही देर बाद पिछले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले हीरो बेन स्टोक्स को आउट कर इंग्लैंड के इरादों को बड़ा झटका दिया. रविवार के पहले सेशन में गिरने वाले ये दी विकेट रहे और लंच के समय इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पर 87 रन था. शुरुआती जेसन राय और बेन स्टोक्स दोनों के ही विकेट पैट कमिंस ने लिए, जबकि एक विकेट लॉयन के हिस्से में आया.

विकेट पतन: 0-1 (बर्न्स, 0.3), 0-2 (रूट, 0.4), 66-3 (राय, 24.6), 74-4 (स्टोक्स, 30.2), 93- 5 (डेनली, 39.2), 138-6 (बैर्यस्टो, 41.5), 172-7 (बटलर, 74.2), 173-8 (आर्चर, 75.5), 196-9 (लीच, 89.5), 197-10 (ओवर्टन, 91.3)

वैसे चौथे दिन मेजबान इंग्लैंड संकट में घिर गया था. ऑस्ट्रेलिया से जीत के लिए मिले 383 रनों का पीछा करते हुए मेजबान टीम की शुरुआत बद से बदतर रही, जब पहले ही ओवर में उसके दो शीर्ष बल्लेबाज तब पवेलियन लौट गए, जब इंग्लैंड का खाता भी नहीं खुला था. न तो पहली पारी के अर्द्धशतकवीर रोरी बर्न्स ही खाता खोल सके और न ही कप्तान जो रूट के नसीब में ही कोई रन आया.

आखिरी सेशन के दूसरी पारी के सात ओवर के खेल में इंग्लैंड ने 18 रन पर अपने दो विकेट गंवा दिए. अब इंग्लैंड को रविवार को मैच के आखिरी दिन रविवार को 98 ओवर में मैच बचाने के लिए 364 रन और जीतने के लिए इससे एक और रन ज्यादा बनाना होगा, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है. खेल समाप्ति पर जो डेनली 10 और जेसन राय 8 रन बनाकर पिच पर जमे हैं. इंग्लैंड को दोनों ही झटके पैट कमिंस ने लगातार गेंदों पर लिए.

इससे पहले चौथे दिन पहली पारी में 196 रन की बढ़त हासिल करने वाले ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से मजबूत बढ़त दिला दी थी.स्मिथ के शानदार 82 रन से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 186 रन बनाकर घोषित कर दी. इससे पहली पारी को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 383 रनों का टारेगट रखा.

दूसरी पारी में जोफ्रा ऑर्चर को कामयाबी मिली और वह तीन विकेट चटकाने में कामयाब रहे, जबकि ब्रॉड को दो और लीच को एक विकेट मिला