ENG vs AUS, 4th Test, Day 4: इंग्लैंड संकट में, मैच बचाने को करना होगा अथक प्रयास

मैनचेस्टर:

What a start for Australia!



Pat Cummins picks up two wickets in two balls from his opening over #Ashes pic.twitter.com/axreKKVk7N — ICC (@ICC) September 7, 2019

आखिरी सेशन के दूसरी पारी के सात ओवर के खेल में इंग्लैंड ने 18 रन पर अपने दो विकेट गंवा दिए. अब इंग्लैंड को रविवार को मैच के आखिरी दिन रविवार को 98 ओवर में मैच बचाने के लिए 364 रन और जीतने के लिए इससे एक और रन ज्यादा बनाना होगा, जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिखाई पड़ रहा है. खेल समाप्ति पर जो डेनली 10 और जेसन राय 8 रन बनाकर पिच पर जमे हैं. इंग्लैंड को दोनों ही झटके पैट कमिंस ने लगातार गेंदों पर लिए. निश्चित ही, यहां से ऑस्ट्रेलिया जीत का प्रबल दावेदार है, लेकिन ऐसा ही दावेदार वह पिछले लीड्स टेस्ट में भी था. तब बेन स्टोक्स ने पूरी कहानी बदल दी थी. क्या इस बार ऐसा कुछ होगा?

England finish on 18/2 – Australia need eight wickets tomorrow to retain the Ashes.

It's been another strong day for the visitors. #Ashes SCORECARD ????https://t.co/zrb0K55IBc pic.twitter.com/YrJEKFG5Bg — ICC (@ICC) September 7, 2019

विकेट पतन: 0-1 (बर्न्स, 0.3), 0-2 (रूट, 0.4)

इससे पहले पहली पारी में 196 रन की बढ़त हासिल करने वाले ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में पूर्व कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से मजबूत बढ़त दिला दी.स्मिथ के शानदार 82 रन से ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 6 विकेट पर 186 रन बनाकर घोषित कर दी. इससे पहली पारी को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 383 रनों का टारेगट रखा . दूसरी पारी में जोफ्रा ऑर्चर को कामयाबी मिली और वह तीन विकेट चटकाने में कामयाब रहे, जबकि ब्रॉड को दो और लीच को एक विकेट मिला.

दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बहुत ही खराब रही थी और एक समय उसने चार विकेट सिर्फ 44 रन पर गंवा दिए थे. ऐसे आड़े समय स्मिथ ने टॉप क्लास और बिना दबाव के बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया. स्मिथ दुर्भाग्यशाली रहे कि दूसरी पारी में शतक से चूक गए. उन्होंने 82 रन बनाए और पांचवेंं विकेट के लिए मैथ्यू वेड के साथ 105 रन की अहम साझेदारी करते हुए कंगारुओं को मुसीबत से उबारते हुए मजबूत बढ़त दिला दी. मैथ्यू वेड ने भी 34 रन की पारी खेली.

Brilliant bowling from Jofra Archer and Stuart Broad in that session.



Australia go to tea on 63/4, but they still lead by 259.



Follow the #Ashes live https://t.co/zrb0K55IBc pic.twitter.com/vrxuktDLqt — ICC (@ICC) September 7, 2019

विकेट पतन: 0-1 (वॉर्नर, 0.6), 16-2 (हैरिस, 6.1), 24-3 (लबुशाने, 9.3), 44-4 (हेड, 13.6), 149-5 (स्मिथ, 38.1) 158-6 (मैथ्यू, 39.2)

इंग्लैंड की पहली पारी लंच के कुछ देर बाद 301 रन पर सिमट गई. और इस तरह पहली पारी में 497 रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया ने 196 रन की अहम बढ़त हासिल कर ली. लंच के बाद इंग्लैंड के सामने बड़ा चैलेंज फॉलोऑन टालना था क्योंकि इस समय उसके हाथ में दो विकेट थे और फॉलोऑन टालने के लिए उसे 20 रन बनाने थे, लेकिन 41 रन बनाने वाले जोस बटलर ने इस संकट को टालते हुए इंग्लैंड को तीन सौ के पार भी पहुंचा दिया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हैजलवुड ने चार और मिचेल स्टॉर्क और पैट कमिंस ने तीन-तीन विकेट लिए. इंग्लैंड ने लंच तक 8 विकेट पर 278 रन बनाए थे. और उस पर अभी फॉलोऑन का खतरा टला नहीं था, लेकिन बाद में जोस बटलर ने मजबूत इरादों से इस खतरे को टाल दिया.

विकेट पतन: 10-1 (डेनली, 6.5), 25-2 (ओवर्टन, 11.3), 166-3 (बर्न्स, 64.2),स 175-4 (रूट, 66.6), 196-5 (जेसन राय, 72.4), 228-6 (बैर्यस्टो, 84.5), 243-7 (स्टोक्स, 88.3), 256-8 (आर्चर, 92.6), 283-9 (ब्रॉड, 101.5), 10-301 (बटलर, 106.6)

वहीं तीसरे दिन की बात करें, तो तीसरे दिन इंग्लैंड ने पहली पारी में 5 विकेट पर 200 रन बनाए थे. तीसरे दिन का पहला सेशन पर बारिश ने पानी फेर दिया और एक भी गेंद का खेल नहीं हुआ, लेकिन दूसरे सेशन में खराब शुरुआत के बाद इंग्लिश पारी को ओपनर रोरी बर्न्स के 81 और कप्तान जो रूट के 71 रनों ने इंग्लैंड को खराब शुरुआत से उबारने में अच्छी भूमिका अदा की. इन दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 141 रनों की मजबूत साझेदारी की.

Josh Hazlewood earned the rewards from a disciplined bowling display by our Aussies as England finish the day on 5-200 #Ashes pic.twitter.com/eKHCh93HZW — Cricket Australia (@CricketAus) September 6, 2019

लेकिन जब लग रहा था कि यह साझेदारी और बड़ी होगी और दोनों बल्लेबाज शतक जड़ेंगे, तभी ये नियमित अंतराल पर आउट हो गए. जेसन राय भी ज्यादा देर नहीं जम सके. दूसरे दिन गिरने वाले चार में से तीन विकेट सीमर हेजलवुड ने चटकाए, जो अभी तक चार विकेट ले चुके हैं. कुल मिलाकर इंग्लैंड तीसरे दिन की समाप्ति पर पहली पारी में कंगारुओं से अभी भी 297 रन पीछे थी.