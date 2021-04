SL vs BAN: श्रीलंकाई कप्तान दिमुथ करुणारत्ने (Dimuth karunaratne) ने अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक जमा दिया है. पल्लेकेले में बांग्लादेश के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन श्रीलंकाई कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने अपने टेस्ट करियर का पहला दोहरा शतक पूरा किया. खराब रोशनी के कारण जब चौथे दिन के खेल को रोका गया तो करुणारत्ने 234 रन रन बनाकर नाबाद थे. अपनी पारी में दिमुथ करुणारत्ने ने 419 गेंद का सामना किया और 25 चौके जमाए. करूणारत्ने के अलावा धनंजया डी सिल्वा (Dhananjaya de Silva) 154 रन बनाकर नाबाद थे. धनंजया का टेस्ट में यह छठा शतक है. दोनों ने मिलकर गजब की बल्लेबाजी की है और चौथे विकेट के लिए 322 रन की साझेदारी कर दी है.

बता दें कि बांग्लादेश ने अपनी पारी में 7 विकेट पर 541 रन बनाए थे. जिसके जबाव में श्रीलंका की टीम चौथे दिन के खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 512 रन बना लिए हैं. श्रीलंका की टीम बांग्लादेश से 29 रन पीछे हैं. भले ही यह टेस्ट मैच ड्रा की ओर अग्रसर हो रहा है लेकिन कप्तान दिमुथ करुणारत्ने ने दोहरे शतक की पारी खेलकर श्रीलंकाई क्रिकेट में एक नया इतिहास लिख दिया है.

Stumps in Pallekele A wicketless day for Bangladesh as Sri Lanka's Dimuth Karunaratne and Dhananjaya de Silva shared an unbeaten 322-run stand before bad light stopped play. #SLvBAN | #WTC21 | https://t.co/o4z3X6g7HL pic.twitter.com/cElCZVCmWz

दिमुथ करुणारत्ने श्रीलंका क्रिकेट के 10वें बल्लेबाज बन गए हैं जिनके नाम टेस्ट में दोहरा शतक दर्ज हो गया है. करुणारत्ने से पहले अरविंदा डी सिल्वा , सनथ जयसूर्या , रोशन महानामा, मारवन अटपट्टु, महेला जयवर्धना, तिलकरत्ने, कुमार संगकारा, थिलन समरवीरा और एंजेलो मैथ्यूज ने टेस्ट में यह कारनामा कर दिखाया था.

बतौर कप्तान बांग्लादेश के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बने

इसके अलावा दिमुथ करुणारत्ने बतौर कप्तान बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. करूणारत्ने ने ग्रीम स्मिथ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. ग्रीम स्मिथ ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में साल 2008 में 232 रन की पारी खेली थी. इसके अलावा साल 2017 में विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में 204 रन की पारी खेली है.

बतौर कप्तान टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज

दिमुथ करुणारत्ने- 234 नाबाद (2021)

ग्रीम स्मिथ- 232 (2008)

विराट कोहली- 204 (2017)

स्टीफन फ्लेमिंग- 202 (2004)

केन विलियमसन- नाबाद 200 (2019)

