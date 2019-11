Deodhar Trophy: Mayank Agarwal और Shubman Gill ने दौरे से पहले ही बांग्लादेशियों को दिखाया ट्रेलर, सेलेक्टरों को 'नया संदेश'

Conditions koi vi hove, #MayankAgarwal ne te run marne hi hai! \ #SaddaPunjab #DeodharTrophy @mayankcricket https://t.co/YTY6OAL7qI

लौटते हैं देवधर ट्रॉफी (Deodhar trophy) के मुकाबले पर. रांची के जेएससीए के इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्पलेक्स मैदान पर इंडिया सी ने टॉस जीतकर पहले बल्ले से धमाल मचाते हुए कोटे के 50 ओवरों में सिर्फ 3 विकेट पर ही 366 का स्कोर खड़ा कर दिया.

यह भी पढ़े: 'सहवाग स्टाइल' में बैटिंग करते हैं Devon Conway, न्यूजीलैंड के घरेलू क्रिकेट में जड़ा तिहरा शतक..

वास्तव में इंडिया सी के दोनों ओपनर मयंक अग्रवाल और शुबमन गिल ने इंडिया ए के गेंदबाजों की जमकर कटाई की. इसमें इंटरनेशनल गेंदबाज जयदेव उनाडकट और रविचंद्रन अश्विन जैसे बॉलर शामिल हैं. पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करने वाले मयंक अग्रवाल ने दिखाया कि वह वनडे में भी पीछे नहीं हैं. मयंक ने 111 गेंदों पर 15 चौकों और 1 छक्के से 120 रन की पारी खेली.

Big opening stand

6th List A century

Anchored India C's innings @RealShubmanGill led from the front today and played a captain's knock #ShubmanGill #DeodharTrophy pic.twitter.com/tAbuNUV0hc