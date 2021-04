DC vs RCB, 22nd Match of IPL 2021: पिछले मैच की हार को भुलाकर विराट कोहली (Virat Kohli) की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (Royal Challengers Bangalore) आईपीएल में बराबरी के मुकाबले में मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ जीत की राह पर लौटने के इरादे से उतरेगी. आरसीबी को पिछले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने 69 रन से हराया, दूसरी ओर दिल्ली ने रविवार की रात सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को सुपर ओवर में मात दी. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी (DC vs RCB) को बीच के ओवरों में अपनी कमजोरियों से पार पाना होगा. आरसीबी के लिये फॉर्म में चल रहे सलामी बल्लेबाज देवदत्त पडीक्कल (171 रन) और कोहली (151 रन)ने शानदार शुरूआत दी है. मध्यक्रम से हालांकि दोनों को सहयोग नहीं मिल सका. ग्लेन मैक्सवेल (198 रन), एबी डिविलियर्स (129) और वाशिंगटन सुंदर (25 रन) को दिल्ली के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना होगा.

आस्ट्रेलिया के महंगे खिलाड़ी मैक्सवेल ने अपनी कीमत को सही साबित करते हुए कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है. आरसीबी को चेन्नई के खिलाफ मैच में आखिरी ओवर में हर्षल पटेल की धुनाई को भी भूलना होगा. रविंद्र जडेजा ने उनके आखिरी ओवर में 37 रन बनाकर मैच का नक्शा बदल दिया जबकि हर्षल इससे पहले आरसीबी के सबसे कामयाब गेंदबाज रहे हैं. तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और काइल जैमीसन को भी बेहतर प्रदर्शन करना होगा जबकि स्पिनर युजवेंद्र चहल और सुंदर से किफायती गेंदबाजी की उम्मीद होगी. आरसीबी नवदीप सैनी या डैन क्रिस्टियन की जगह बायें हाथ के स्पिनर शाहबाज अहमद को उतार सकती है.

दिल्ली के लिये सलामी बल्लेबाज और टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बना चुके शिखर धवन (259 रन) अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखना चाहेंगे.सलामी बल्लेबाज पृथ्वी साव (166 रन) की कोशिश भी बड़ी पारियां खेलने की होंगी. दिल्ली के पास मजबूत मध्यक्रम है जिसमें कप्तान ऋषभ पंत (125) , आस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ , मार्कस स्टोइनिस और वेस्टइंडीज के शिमरोन हेटमायेर हैं जो अपना दिन होने पर मैच विनर साबित हो सकते हैं.

पंत और स्मिथ पर पारी के सूत्रधार की भूमिका निभाने की जिम्मेदारी होगी. दिल्ली को स्पिनर आर अश्विन की कमी खलेगी जो कोरोना से जूझ रहे परिवार की मदद के लिये लीग छोड़ चुके हैं. उनकी कमी अक्षर पटेल और अमित मिश्रा को पूरी करनी होगी. अक्षर ने सनराइजर्स के खिलाफ शानदार सुपर ओवर फेंककर जीत दिलाई जबकि मिश्रा ने मुंबई के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया. तेज गेंदबाज आवेश खान पांच मैचों में 11 विकेट ले चुके हैं. टीम प्रबंधन ललित यादव को भी उतार सकता है जो आफ स्पिन के साथ बल्लेबाजी भी कर सकते है.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर संभावित XI: विराट कोहली (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, शाहबाज़ अहमद / रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, वाशिंगटन सुंदर, डैन क्रिश्चियन / डैनियल सैम्स, काइल जैमीसन, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज

दिल्ली कैपिटल्स संभावित XI: शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, स्टीवन स्मिथ, ऋषभ पंत (कप्तान) शिमरोन हेटिमर, मार्कस स्टोइनिस, ललित यादव, अक्षऱ पटेल, कगिसो रबाडा, अमित मिश्रा, अवेश खान

