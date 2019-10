INDW vs RSAW: भारत की महिला स्पिन गेंदबाज Deepti Sharma ने किया बड़ा कारनामा..

15 साल की Shafali Verma ने तोड़ दिया Sachin Tendulkar का रिकॉर्ड, लेकिन...

Three straight maiden overs and three wickets from the all-rounder as she spun a web around the SA batters.

इस मैच में पहले पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने कप्तान हरमनप्रीत कौर के 43 रनों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 130 रन बनाए. जवाब में दक्षिण अफ्रीका की ओर से मिगनोन डू प्रीज ने अर्धशतक जड़ा, लेकिन मेहमान टीम जीत दर्ज नहीं कर पाई. गेंदबाजी में शर्मा के अलावा, शिखा पांडे, पूनम यादव और राधा यादव ने दो-दो विकेट चटकाए जबकि हरमनप्रीत को एक विकेट मिला.

A winning start for India in Surat as they take a 1-0 lead over South Africa following an excellent effort from the bowlers.



