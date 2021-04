DC vs RCB IPL 2021 Live Score: आईपीएल 2021 के 22वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) की टीम का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम (Royal Challengers Bangalore) के साथ होना है. आईपीएल प्वाइंट्स टेबल में आरसीबी नंबर 2 पर है तो वहीं दिल्ली नंबर 3 पर वर्तमान में मौजूद हैं. इस मैच में दोनों टीम प्वाइंट्स टेबल (IPL Points Table) में टॉप पर पहुंचने की कोशिश करेगी. जो भी टीम आजका मैच जीतेगी वह प्वाइंट्स टंबल में नंबर एक पर पहुंच जाएगी. सीएसके इस समय नंबर एक पर मौजूद हैं. दिल्ली की टीम में आजके मैच में बदलाव होना है. अश्विन की जगह ललित यादव को खेलाया जा सकता है. आरसीबी और दिल्ली (DC vs RCB Live Score) के बीच मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad ) में खेला जाएगा, जहां स्पिन गेंदबाजो को मदद मिलती है. इसी को देखते हुए आरसीबी शाहबाज अहमद को प्लेइंग इलेवन में शामिल करने के बारे में सोच सकता है. डेनियल सैम्स भी आरसीबी की ओर से खेलने का इंतजार कर रहे हैं. आरसीबी और दिल्ली के बीच अबहतक आईपीएल में कुल 25 मैच हुए हैं जिसमें 14 मैच आरसीबी जीतने में सफल रही है. ऐसे में इस मैच में यकीनन बैंगलोर का पलड़ा भारी दिख रहा है. लेकिन दिल्ली के बल्लेबाज जबरदस्त फॉर्म में हैं.

पृथ्वी शॉ और शिखर धवन शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. धवन इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. धवन के फॉर्म में रहने से दिल्ली की टीम बैंगलोर को इस मैच में कड़ी टक्कर दे सकती है. इन दो प्लेयर्स के अलावा स्टीव स्मिथ, हेटमायर और स्टाइनिस के पास मैच को बदलने की क्षमता है. गेंदबाजी में भी दिल्ली के पास काफी सारे विकल्प हैं. खासकर अमित मिश्रा के टीम में रहने से दिल्ली की टीम स्पिन डिपार्टमें में आरसीबी के आगे हैं. आरसीबी के बल्लेबाजों में देवदत्त पडिक्कल शानदार फॉर्म में हैं. इस सीजन में उन्होंने अपने आईपीएल करियर का पहला शतक भी जमाया है. कोहली, डिविलियर्स और मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज हैं जो अपना दिन होने पर मैच विनर साबित हो सकते हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर संभावित XI: विराट कोहली (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, शाहबाज़ अहमद / रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, वाशिंगटन सुंदर, डैन क्रिश्चियन / डैनियल सैम्स, काइल जैमीसन, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज

दिल्ली कैपिटल्स संभावित XI: शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, स्टीवन स्मिथ, ऋषभ पंत (कप्तान) शिमरोन हेटिमर, मार्कस स्टोइनिस, ललित यादव, अक्षऱ पटेल, कगिसो रबाडा, अमित मिश्रा, अवेश खान