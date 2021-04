DC vs RCB: दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ एबी डिविलिय़र्स (AB De Villiers) ने कमाल की पारी खेली और नाबाद 75 रन बनाए. एबी की पारी के दम पर ही आरसीबी 171 रन का स्कोर खड़ा कर पाने में सफल रहा. एबी ने केवल 42 गेंद पर तूफानी 75 रन की पारी खेली, जिसमें 3 चौके और 5 छक्के जमाए. डिविलियर्स आईपीएल में 40 अर्धशतक जमाने में सफल रहे तो वहीं आईपीएल करियर में 5000 रन भी पूरा करने में सफल रहे. आईपीएल के इतिहास में एबी केवल दूसरे विदेशी खिलाड़ी हैं जिनके नाम आईपीएल में 5000 से ज्यादा रन है. एबी से पहले केवल डेविड वॉर्नर (David Warner) ने यह कारनामा आईपीएल में किया है. एबी के शानदार रिकॉर्ड बनाने के बाद वॉर्नर ने रिएक्ट किया और अपने दिल की बात लिख डाली.

वॉर्नर ने एबी के इस खास कारनामें पर रिएक्ट किया और कमेंट करते हुए लीजेंड करार दिया और साथ ही अपना आदर्श माना है. बता दें कि वॉर्नर ने अबतक आईपीएल में 5390 रन बनाए हैं. वॉर्नर आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज हैं. डेविड के नाम अबतक 49 अर्धशतक दर्ज हो गए हैं.

डिविलियर्स आईपीएल के इतिहास में 5000 रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज बन गए हैं. डिविलियर्स ने 3288 गेंद खेलकर आईपीएल में 5000 रन पूरे किए हैं. गेंद खेलने के हिसाब से एबी आईपीएल में सबसे तेज 5000 रन पूरा करने में सफल रहे हैं. एबी डिविलिय़र्स (AB De Villiers) आईपीएल के इतिहास के अकेेले ऐसे बल्लेबाज भी हैं जिन्होंने 5000 रन 150 के ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ बनाए हैं.

डिविलियर्स की धमाकेदार पारी के दम पर आरसीबी ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 171 रन बनाए. डिविलियर्स के अलावा रजत पाटीदार ने 31 रन बनाए थे, इसके अलावा मैक्सवेल ने 25 रन बनाए.

