Warner के त‍िहरे शतक के बाद पत्‍नी केंड‍िस ने क‍िया ट्वीट, महात्‍मा गांधी का यूं क‍िया ज‍िक्र..

वॉर्नर ने एड‍िलेड टेस्‍ट में ज‍िस द‍िन नाबाद 335 रन की पारी खेली, लारा (Brian Lara)उस दिन (बीते शनिवार) एडिलेड में ही थे. वे वॉर्नर द्वारा अपने रिकार्ड तोड़ने का इंतजार कर रहे थे. न्यूज कॉर्प ने लारा के हवाले से लिखा है, "वह शानदार पारी थी. मैं समझ सकता हूं, ऑस्ट्रेलिया का मैच जीतना बड़ी बात थी लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम अगर आगे जाती तो मुझे अच्छा लगता.

ब्रायन लारा के साथ मुलाकात के बाद वॉर्नर ने उनके साथ अपनी तस्‍वीर सोशल मीड‍िया पर शेयर की. वार्नर ने पोस्‍ट के साथ ल‍िखा, ‘महान खिलाड़ी से मिलना शानदार रहा. शायद एक दिन मुझे उनके 400 रन को पीछे छोड़ने का एक मौका और मिलेगा.'वॉर्नर के एक द‍िन 400 रन बनाने का मौका म‍िलने संबंधी सवाल पर कुछ फैंस की रोचक प्रत‍िक्रियाएं आईं. टीम इंड‍िया के प्रशंसक ने ल‍िखा-रोह‍ित शर्मा (Rohit Sharma) यह आपसे पहले यह उपलब्‍ध‍ि हास‍िल कर कर लेंगे. डालते हैं कुछ खास र‍िएक्‍शन पर नजर..

एक फैन ने मजाक‍िया अंदाज में ल‍िखा-मुझे लगता है ब्रायन लारा ने ट‍िम (पेन) को पारी घोष‍ित करने के ल‍िए कहा होगा. एक अन्‍य ने ल‍िखा-यद‍ि आप घरेलू मैदान के बाहर ऐसा करने में सफल होंगे तो यह शानदार होगा.

