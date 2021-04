SRH vs DC: डेविड वॉर्नर (David Warner) ने टी-20 क्रिकेट में एक खास मुकाम हासिल कर लिया है. वॉर्नर ने टी-20 क्रिकेट में अपने 10 हजार रन पूरे कर लिए हैं. टी-20 क्रिकेट में 10000 रन बनाने वाेल वॉर्नर दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. इसके अलावा वॉर्नर ने अपने आईपीएल करियर में 50 अर्धशतक जमाने का कमाल कर दिखाया है. आईपीएल के इतिहास में वॉर्नर ऐसा कमाल करने वाले इकलौते बल्लेबाज बन गए हैं. इसके साथ-साथ वॉर्नर आईपीएल के इतिहास में 200 छक्के और 500 से ज्यादा चौके जमाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. वॉर्नर से पहले ऐसा कारनामा सिर्फ विराट कोहली ने किया है. टी-20 में गेल ने अबतक 13839 रन बनाए हैं, गेल टी-20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इसके अलावा पोलार्ड ने 10964 रन, शोएब मलिक के नाम टी-20 क्रिकेट में अबतक 10488 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

वॉर्नर 57 रन बनाकर आउट हुए. अपनी पारी में वॉर्नर ने 55 गेंद का सामना किया औऱ 3 चौके और 2 छक्के जमाए. डेविड वॉर्नर का आईपीएल में यह सबसे धीमा अर्धशतक है. डेविड वॉर्नर के अलावा 61 रन की पारी मनीष पांडे ने खेली.

डेविड वॉर्नर (David Warner) ने 50 अर्धशतक आईपीएल में जमाने के अलावा 4 शतक भी जमाने में सफल रहे हैं. वॉर्नर भले ही सीएसके कि खिलाफ धीमी बल्लेबाजी की लेकिन एक छोर से विकेट को बचाए रखा, जिसका फायदा बाद में केन विलियमसन ने उठाया. विलियमसन ने आखिरी ओवरों में तूफानी बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को 171 रन पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई.

हैदराबाद के आखिरी ओवरों में केन विलियमसन ने धमाल मचाया और केवल 10 गेंद पर 26 रन बनाकर टीम के स्कोर को 171 रन पर ले जाने में सफल रहे. विलियमसन ने 26 रन की पारीा में 4 चौके औऱ 1 छक्के जमाए. इसके अलावा केदार जाधव ने 4 गेंद पर 12 रन बनाकर विलियमसन का अच्छा साथ दिया.

